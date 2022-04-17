Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda eylem: Polis müdahale etti

Alkollü bir sürücünün çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitiren 19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz’ün ailesi Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun son etabında eylem düzenleyerek 'Adalet' çağrısında bulundu. Eyleme polis tarafından müdahale edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Alkollü bir sürücünün çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitiren 19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz'ün ailesi Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son etabında bisikletli ölümlere ve Umut Gündüz'ün öldürülmesiyle ilgili görülen davanın sürecine dikkat çekmek için eylem yaptı.

Taksim Meydanı’ndaki eylemde ‘Umut İçin Adalet, Herkes İçin Adalet', ‘Bisikletli Ölümler Dursun' yazılı pankartlar açıldı.

“BOŞUNA KENDİNİ GÖZALTINA ALDIRTMA”

Eyleme polis tarafından müdahale edildi. Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz ile polis memuru arasında tartışma yaşandı. Polis memurunun Menderes Gündüz'e “Boşuna kendini gözaltına aldırtma” dediği görüntülere yansıdı.

19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz’e çarpıp kaçan alkollü sürücüye “iyi hal indirimi” uygulanarak 4 yıl 5 ay ceza verilmişti. Sivil toplum kuruluşları, cezanın 5 yılın altında kalmasına tepki göstermiş, “Ödül mahiyetindeki bu cezayı kınıyoruz ve kabul etmiyoruz” açıklamalarında bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu İstanbul etabı iptal! Yarışmak istemediler...