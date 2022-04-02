Cumhurbaşkanlığı, FETÖ’nün jandarma imamına verilen cezaya itiraz etti

15 Temmuz’daki darbe girişiminde rütbeli askerleri arayıp darbeye katılmaları yönünde talimat verdiği iddia edilen FETÖ'nün jandarma mahrem imamı olmakla yargılanan Furkan kod adlı Doçent Dr. Orhan Tokgöz’e mahkeme 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Karara itiraz eden savcılık ve Cumhurbaşkanlığı, sanığın, "Anayasal düzeni bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Özgür CEBE

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FETÖ'nün Jandarmadan sorumlu mahrem imamı olduğu iddiasıyla yargılanan, Dicle Üniversitesi anestezi bölümünde görevli Doçent Dr. Orhan Tokgöz verilen 18 yıllık mahkûmiyet kararı Yargıtay tarafından esastan bozulmuştu. Sanığın telefonla darbeye destek vermesini istediği rütbeli askerlerin dosyalarının incelenerek sanık hakkında yeniden karar verilmesi istenmişti.

“PANDEMİDE BANA İHTİYAÇ VAR”

Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkan Orhan Tokgöz, 6 yıldan beri tutuklu yargılandığını belirterek, “İki yıldır devam eden pandemi sürecinde her gün 20 bin vaka ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlar var. 21 yıllık hekimim. Tahliye olursam bir can dahi kurtarmak istiyorum. Mesleğimi, öğrencilerimi, eşimi ve ailemi çok özledim. Cezamın bitmesine iki ay kaldı. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum” dedi.

DARBEYE TEŞEBBÜSTEN ÖRGÜT ÜYELİĞİNE

Mahkeme, sanığın suçunun her ne kadar ‘darbeye teşebbüs’ olduğu sabit görülse de aslında suçun örgüt üyeliği olduğuna kanaat getirdi. Sanığı örgüt üyeliğinin üst sınırı olan 13 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı. Kararın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri ve duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme cezayı 11 yıl 3 aya indirdi.

CUMHURRBAŞKANLIĞI VE SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Davaya mağdur sıfatıyla katılan Cumhurbaşkanlığı ile duruşma savcısı sanığın darbeye teşebbüs suçundan müebbet hapisle cezalandırılması gerekirken, örgüt üyeliğinden cezalandırıldığını belirterek karara itiraz etti. Örgüt içindeki konumu, doktor kişi olmasına rağmen FETÖ'nün jandarma teşkilatından sorumlu mahrem yapı imamı olduğu ve darbe gecesi rütbeli askerleri tek tek arayıp darbeye katılmaları için emir verdiği hususlarının dikkate alınması istendi. Savcı itiraz dilekçesinde, sanığın ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdığı belirtti.

15 TEMMUZ’DAN BİR HAFTA ÖNCE AMERİKADAN NOT GELMİŞ

Dilekçede, jandarma mahrem yapı imamlarından Hasan Hüseyin Ö.’nün sanığı teşhis ettiği ve subaylardan sorumlu birim öğretmeni olduğunu söylediği yer aldı. 15 Temmuz'dan bir hafta önce de Saffet kod adlı mahrem imama Amerika'dan not geldiği, bu not geldikten sonra bir hafta boyunca örgüt evlerinde bir araya gelip sabaha kadar dualar edip mesai çıkışı sonrası yine bu evlerde toplanarak darbenin başarılı olması için sabah 04.00'e kadar Kur'an okudukları, bu toplantılara sanık Orhan Tokgöz'ün de katıldığı ifade edildi.

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