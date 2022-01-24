Cumhurbaşkanlığı’nın riskli alan kararının iptal gerekçesi açıklandı

Ümraniye Elmalıkent’teki 62 bin 500 metrekarelik 5 mahallenin, 'riskli alan' ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Danıştay tarafından iptal edildi. Kararda, riskli alan kararının detaylı bir teknik inceleme yapılmadan alındığına dikkat çekildi.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Ümraniye Elmalıkent sınırları içindeki 62 bin 500 metrekarelik alan, Resmi Gazete'de yayımlanan 3 Kasım 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile riskli alan ilan edildi. 104 yapı, 218 bağımsız birimin yer aldığı alana ilişkin kararın iptali için 2B 5 Mahalle Bileşenler Derneği tarafından iptal davası açıldı. Danıştay 6. Dairesi tarafından 17 Kasım 2021 tarihinde oyçokluğu ile Cumhurbaşkanı kararı iptal edildi. İptalin gerekçeli kararı açıklandı.

Gerekçeli kararda, Ümraniye Belediye Başkanlığı'nın hazırladığı ve dava konusu işlemin dayanağı olan teknik rapor incelendi. Raporun; yasa uyarınca riskli alan ilan edilen bölgede bulunan yapılara ilişkin, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma bakımından risk teşkil edip etmediği konusunda yönetmeliğin öngördüğü koşullarda detaylı bir teknik inceleme yapılmadan hazırlandığı kaydedildi.

“KARARIN KEYFİ BİÇİMDE ALINDIĞI ORTAYA KONDU”

Cumhurbaşkanı tarafından alınan riskli alan kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldı ve iptal edildi. İki üye; davayı açan 2B 5 Mahalle Bileşenler Derneği'nin alanda taşınmazı bulunmadığını ve dava açma ehliyetine sahip olmadığını belirterek karşı oy kullandı. Davanın avukatı Onur Cingil de “Ümraniye Elmalıkent ve çevresindeki 5 mahalle için Danıştay tarafından iptal edilen Cumhurbaşkanlığı kararına ilişkin gerekçeli karar yayınlandı. Bu karar da anılan Cumhurbaşkanlığı kararının hiçbir teknik inceleme yapılmadan keyfi bir şekilde alındığını net bir şekilde ortaya koydu” dedi.

CHP TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Riskli alan kararı çıktığında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlara destek vermişti. Kaftancıoğlu “Vatandaşın mülkiyet ve deprem sorununa çözüm bulmak yerine depremi gerekçe göstererek yeni rant yaratmaya ve Ümraniye'nin kalan yeşil alanlarını yok etmeye dönük bir karar” değerlendirmesinde bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir CHP'li Nazlıaka: İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararı Danıştay'da tekrar görüşülecek