D-100 ve TEM mahsur kalanlar için ulaşıma açıldı

Bolu Dağı'nda, D-100 kara yolu ve TEM otoyolu geçişleri dün saat 17.00 sıralarında yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılırken, yapılan çalışmaların ardından saat 06.00 sıralarında yolda kalan araçlar için ulaşıma açıldı.

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Bolu’da dün yoğun kar yağışı ulaşımı durdurdu. Yapılan tüm kar küreme çalışmalarına rağmen yol karla kaplandı. Araçların kayarak kaza yapması, yolun karla kaplanması ve yoğun kar yağışının beklenmesi üzerine D-100 kara yolu ve TEM otoyolu ulaşıma kapatıldı.

Diğer illerden de TEM otoyoluna girişe izin verilmedi. Dün saat 17.00 sıralarında yolun ulaşıma kapatılması üzerine yolda kalanlar için de seferber olundu. Vatandaşların bir kısmı tesislerde beklerken, araçlarında bulunan vatandaşlara ise kumanya dağıtıldı.

Karayolları ekiplerinin sabaha kadar devam eden kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sonucu saat 06.00 sıralarında yolda kalan araçlar için yol ulaşıma açıldı.

Düzce Valisi Cevdet Atay uyarıların dikkate alınmasını isteyerek, kar lastiği olmadan ve zincirsiz yola çıkılmamasını istedi. Sabaha kadar yapılan çalışmaları takip eden Vali Atay, saat 06.00da D-100 kara yolu Darıyeri mevkisinde yola çıkan vatandaşları el sallayarak uğurladı. (DHA)



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