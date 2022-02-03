Dalgalar falez boyu, balıkçı teknesi battı

Turizm kenti Antalya’da şiddetli fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar falezlerin boyuna kadar çıktı. Aşırı yağış ve dolu nedeniyle hava akşam karanlığına dönerken yat limanındaki bir tekne battı.

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Antalya'da yağışlı ve fırtınalı hava dün geceden itibaren etkisini arttırmaya başladı. Sağanak ve gök gürültülü bir havanın hakim olduğu kentte şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu. Oluşan dalgalar falezler boyunca yükseldi.

Kaleiçi Yat Limanı'ndaki tekneler beşik gibi sallandı, bir tekne ise battı. Dalgakıran üzerinden aşan dalgaları turistler ve vatandaşlar hem izledi hem cep telefonları ile görüntüledi.

Yağmurla birlikte ara ara dolu yağışının da olduğu görüldü. Havanın kararması nedeniyle sürücüler farlarını açarak ilerledi.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki dalgalar ise neredeyse yeşil alana kadar geldiği görüldü. Beyaz bir tabaka ile kaplanan sahildeki görüntüyü vatandaşlar fırtınaya rağmen izledi.

Dalgaları fotoğraflayan Umut Can “ Sabah evden parka diye çıtım. Daha sonra arkadaşlarımla kafeye kitap okumaya geldim. Havanın böyle olduğunu görünce limana geldik. Manzara çok güzel, dalgalar inanılmaz görünüyor. Bir süre daha izleyeceğiz” diye konuştu.

Yağışlı ve fırtınalı havanın gün boyu kentte etkili olması bekleniyor.