Danıştay, zeytinlik katliamına ‘dur’ dedi
Danıştay 8. Dairesi, zeytinlik alanlarda maden faaliyeti yürütülebilmesine olanak sağlayan Maden Yönetmeliği hükmünün yürütmesini Zeytincilik Kanunu olarak bilinen, 3573 sayılı kanuna aykırı hükümler içerdiği gerekçesiyle durdurdu.
Zeytinlik alanlarda maden faaliyeti yürütülebilmesine olanak sağlayan Maden Yönetmeliği hükmünün yürütmesi Danıştay 8. Dairesi tarafından durduruldu.
Gerekçe olarak Zeytincilik Kanunu olarak bilinen, 3573 sayılı kanuna aykırı hükümler gösterildi. Danıştay kararı tüm çevreciler ve çevre gruplarınca mutlulukla karşılandı.