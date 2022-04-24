Danıştay, zeytinlik katliamına ‘dur’ dedi

Danıştay 8. Dairesi, zeytinlik alanlarda maden faaliyeti yürütülebilmesine olanak sağlayan Maden Yönetmeliği hükmünün yürütmesini Zeytincilik Kanunu olarak bilinen, 3573 sayılı kanuna aykırı hükümler içerdiği gerekçesiyle durdurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Zeytinlik alanlarda maden faaliyeti yürütülebilmesine olanak sağlayan Maden Yönetmeliği hükmünün yürütmesi Danıştay 8. Dairesi tarafından durduruldu.

Gerekçe olarak Zeytincilik Kanunu olarak bilinen, 3573 sayılı kanuna aykırı hükümler gösterildi. Danıştay kararı tüm çevreciler ve çevre gruplarınca mutlulukla karşılandı.

İlginizi Çekebilir CHP'den Danıştay'a zeytinlik tepkisi: 'Hukuka aykırılığa seyirci kalınıyor'

İlginizi Çekebilir Tarkan'dan zeytinlik tepkisi: Çok üzülüyorum, yazıklar olsun