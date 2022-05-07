Dar gelirli ailelerin ev alma hayali bitti

Taşçı, son 8 ayda ev fiyatlarının uçtuğunu, büyük kentlerde 1 milyon 750 bin lira olan dairelerin şimdi 4 milyon liraya çıktığını söyledi. ‘Millet nasıl alsın” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Ünlü emlak müşaviri Salim Taşçı, son 8 ayda emlak piyasasına “sihirli bir el değdiğini” kiralık ev de, satılık ev de bulunmadığını söyledi. 1 milyon 750 bin lira olan dairelerin şimdi 4 milyon lira olduğunu belirten Taşçı, “Ben bunlara ‘uçan daireler' diyorum. Uçtu gitti” dedi. Konut piyasasında böyle bir balon oluşmasını Covid-19'un yaygınlaştığı dönemde inşaat yapımlarının azalmasının, etkili olduğunu belirten Taşçı, SÖZCÜ'nün sorularını şöyle cevaplandırdı:

BALONA RAĞMEN SATILIYOR

“Bunun altında il ve ilçelere büyük göçler yatıyor. Bir tane satılık daire varsa, beş kişi de alıcı ise haliyle istenilen fiyata satılıyor. İkinci ellerde zaten satış kalmadı. Çankaya'da sadece 4 daire satılık. Onlara da beşer milyon lira istiyorlar. Geçen yıl bu dairelerin fiyatı bir milyon 250 bin lira civarındaydı. Satışta balon oluştuğu halde alıcı var mı? Var.”

Türkiye'de geçen yıl bir milyon 490 bin civarında konut satıldığını hatırlatan Taşçı, sistemin nasıl işlediğini şöyle anlattı: “Yalnız bunun üçte biri abartılı. Müteahhit ile malzeme satanlar arasında barter sistemi çıktı. Müteahhit diyor ki ‘Bana 100 ton çimento ver, ben sana daire vereyim.' O da diyor ki, ‘Tamam. Sen bana 50 tane daire ver.' Şimdi 50 daireyi aldığı zaman, malzeme satan, tapuyu üstüne alıyor. Bu tapuda birinci işlem oluyor. İkinci işlemde ‘Ben bir emlakçıyım, ne müteahhidim. Benim adıma sen sat' diyor. Bu sefer onun adına satış yapıyor. Tapu da bu da ikinci işlem oluyor. İstatistikte bir daire, iki daire satılmış gibi oluyor. Geçen yıl 294 bin ipotekli satış olmuş.”

KİRALIKTA NELER OLUYOR

Kiraların da “uçtuğunu” belirten Salim Taşçı, söyle konuştu: “Bu da göçlerden ve evliliklerden kaynaklanıyor. Yabancı ülkelerden de gelenler var. Fazla konut yapılamadığından kiralar da yükseliyor. Geçen yıl bin lira olan kiralık daireler şimdi aylık 4 bin liraya yakın. Bu durum insanları çaresiz bırakıyor. Dar gelirlinin evi yoksa bitti. 4 4 bin lira kira nasıl versin? 100 metrekarelik bir evi üç-dört milyon liraya nasıl alsın?”

İnşaat malzemesinde fiyat artışı önlenmeli

Emlak müşaviri Salim Taşçı, piyasanın düzelmesi ve konut fiyatlarının normalleşmesi için çözüm önerileri de sundu. İmar arazilerinin üretilip inşaatların hızla yapılmasına ihtiyaç olduğunu belirten Salim Taşçı, “Ne kadar çok yapılırsa o zaman fiyatlar düşer. İnşaat malzemesi artışının da önlenmesi gerekiyor. İnşaat malzemeleri yüzde 100 artmış. Haliyle müteahhit de diyor ki ‘Arsa pahalı. Büyük şehirleri merkezlerde arsa kalmadı. Bulunamıyor. Kentsel dönüşüme de ağırlık vermek zorundayız” dedi.