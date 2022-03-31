Dar gelirli vatandaşlar ‘Askıda döner’ ile karnını doyuruyor

Gaziantep’te bir restoran sahibinin başlattığı askıda döner kampanyası, vatandaşların da katkılarıyla her gün onlarca dar gelirli insanın karnını doyurmasını sağlıyor.

Ahmet KAYA

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Şahinbey ilçesinin Karataş Semti'nde 30 yıllık geçmişi bulunan lokanta işletmecisi Mehmet Ali Abuşoğlu, kendilerinin başlattığı askıda döner uygulamasına vatandaşların da destek verdiğini ve her gün onlarca dar gelirli, karnı aç insanın tavuk döner ve ayran ile karınlarını doyurabildiklerini söyledi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ İSTEYEBİLİR

Tabelada, ‘Askıda ücretsiz döner. İhtiyaç sahipleri isteyebilir' yazısı ile, bağış yapılan döner sayısının sayısının yazılı olduğunu belirten Abuşoğlu, “Yemek yiyenlerin düşülmesiyle azalıyor, yeni bağışlarla artıyor rakam. Bir bakıyorsunuz bir hayırsever gelip, ‘Benim adıma 100 döner verin' diye parasını ödüyor. Ya da yemek yiyen bir müşteri hesap öderken ‘Benden de tabelaya 3 döner yazın' diye ödeme yapıyor” şeklinde konuştu.

Bir döner dürümün 17 TL'den satıldığını belirten Abuşoğlu, “Bazen de günlerce bağış olmuyor. Ama, biz o tabeladaki sayıyı hiç 10'un altına düşürmüyoruz. İhtiyacı olanları hiçbir zaman geri çevirmiyoruz. Ama, gerçek ihtiyaç sahipleri karnını doyursun diye de dikkat ediyoruz” dedi.

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