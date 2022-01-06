‘Darbenin finansörü dediğiniz ülkeye hangi limanların sözünü verdiniz?’

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Türkiye Varlık Fonu ile Abu Dabi Liman Şirketi arasında 24 Kasım 2021 tarihinde limanların geliştirilmesine yönelik imzalanan Mutabakat Muhtırası'nın detaylarının gizlenmesini eleştirdi. Budak; “Darbenin finansörü dediğiniz ülkeye hangi limanların sözünü verdiniz?” diye sordu.

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CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Türkiye Varlık Fonu'nun 2020 yılı denetim raporlarının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde Türkiye Varlık Fonu ile Abu Dabi Liman Şirketi arasında 24 Kasım 2021 tarihinde limanların geliştirilmesine yönelik imzalanan Mutabakat Muhtırasının detaylarının gizlenmesini eleştirdi.

Ne uluslararası kaynaklarda ne de Birleşik Arap Emirlikleri kaynaklarında anlaşmaya yönelik tek bir bilgi olmadığını dile getiren Budak;

“Birleşik Arap Emirlikleri Resmi Haber Ajansı'nın internet sitesine erişimin mahkeme kararıyla 7 Nisan 2020 tarihinden beri engellendi.

Darbenin finansörü dediğiniz ülkeye hangi limanların sözünü verdiniz? Kamuoyundan neyi gizliyorsunuz?

Varlık Fonunun yönetimindeki limanlar ve kanunla işletme süreleri ihalesiz 49 yıllığına uzatılan limanlar Körfez sermayesinin kıskacında” diye konuştu.

“İKTİDARIN KIVRAK HAMLELERİNE YARGI YETİŞEMİYOR”

Budak, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“20 Eylül 2021'de Abu Dabi Liman Şirketi Irak Hükümeti'yle mutabakat muhtırası imzalıyor, anlaşmanın konusu El Fav Limanı'nın geliştirilmesi. 10 Kasım 2021'de Mısır Hükümet'iyle, Kızıldeniz’deki Safaga Limanı'nın geliştirilmesine yönelik bir muhtıra imzalanıyor.

20 Aralık 2021'de Ürdün’le imzalanan anlaşmanın konusu Marsa Zayred Limanı'nın geliştirilmesi. Biz Türkiye'nin imzaladığı bu mutabakat muhtırasına dair açık kaynaklardan detaylara ulaşmak istedik, ulaşamadık.

‘Birleşik Arap Emirlikleri’nin resmi haber ajansında bir bilgi bulabilir miyiz?' diye resmi haber ajansına girdik, taradık, maalesef yok.

Sebebi ne biliyor musunuz? 2020 Nisan ayında mahkeme kararıyla, 7. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla siteye erişim engellenmiş. Gerekçesi, ‘Birleşik Arap Emirlikleri, darbeye destek oldu' ve hala erişim engeli var.

Buradan da uyaralım: Ya, en azından anlaştınız. Bakın, anlaşmalar imzalıyorsunuz. Bu erişim engelini kaldırın da biz Türkiye kaynaklarından bu bilgilere ulaşamıyoruz, hiç olmazsa Abu Dabi'deki bu resmî haber kanalından bu bilgilere ulaşmaya gayret edelim. Vallahi, iktidarın bu çok kıvrak hamlelerine yargı da şaşıp kalıyordur muhtemelen.”

“15 TEMMUZ DARBESİNİN FİNANSÖRÜ”

Birleşik Arap Emirlikleri'nin limanlara yönelik politikalarının uluslararası siyasi krizlere konu olduğuna da dikkat çeken Budak;

“Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le ticaret savaşları kızıştı, bütün dünya da bu savaşa dahil oldu ayrı taraflar olarak. Fakat Çinli şirketler Abu Dabi'de bir liman işletmesiyle ilgili bir girişimde bulunuyor.

Amerika basınında bu limanın askeri amaçlarla kullanılacağına dair haberler yayınlanınca Amerika Birleşik Devletleri çok sert tepki gösteriyor ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu inşaatı bir an önce durdurması için baskı yapmaya başlıyor.

10 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri her ne kadar ABD'nin iddialarının gerçek dışı olduğunu iddia etse de liman inşaatının durdurulduğunu açıklıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'yle yaptıkları 23 milyar dolarlık silah alım anlaşmasını askıya aldıklarını kamuoyuyla paylaşıyor.

Bakın, dünyanın bir ucundan Amerika Birleşik Devletleri kendi çıkarlarını korumak için Çin'le Abu Dabi Hükümetinin yaptığı anlaşmayı bozmak için müdahalede bulunuyor, Ak Parti iktidarı; limanlarla ilgili 15 Temmuz Darbesinin finansörü dediği ülke ile gizli anlaşma yapıyor” dedi.

Budak, Türkiye Varlık Fonu yöneticilerine şu soruları yöneltti:

-Bu limanlar hangi limanlar?

-Varlık Fonunun elinde 8 tane liman var. Bu limanların hepsi üzerinden bir anlaşma yapıldı mı?

-Bilmiyoruz. Bir mutabakat yaptınız, bir anlaşma yaptınız; anlaşma detaylarını istiyoruz, alamıyoruz. Bu 8 liman üzerinden mi, yoksa Devlet Demiryollarının ve Denizcilik İşletmelerinin 22 limanıyla ilgili bir pazarlık mı var?

-Bu 22 limanın, bugün Mecliste konuşulan 22 limanın içinde Antalya Limanı da -üstelik de Katar'a verilen kullanımı kırk dokuz yıla uzatılmış liman da- bu sizin mutabakatınızın içinde var mı?