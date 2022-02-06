Darüşşafaka’dan SÖZCÜ’ye ödül

Darüşşafaka Cemiyeti, Eğitim Editörü ve Yazarımız Sultan Uçar’a, Teşekkür Beratı Onur Belgesi verdi.

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159 yıldır annesini veya babasını kaybetmiş yetim ve öksüz çocukları hayırsever bağışlarıyla burslu okutan Darüşşafaka Cemiyeti, Eğitim Editörü ve Yazarımız Sultan Uçar'a, Teşekkür Beratı Onur Belgesi verdi. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Hayata büyük bir kayıpla başlayan çocuklarımızın yolunu eğitimle açıp, hem onların hem de ülkemizin geleceğini değiştirirken Sözcü Gazetesi ve çok değerli Eğitim Editörü-Yazar Sultan Uçar daima yanımızda oldu. Ben dahil binlerce annesiz-babasız mezunumuz ve 900 öğrencimiz için ‘Eğitimde fırsat eşitliği' misyonuna verdiğiniz güç ve Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların geleceğinin aydınlatılması için verdiğiniz katkıya DAÇKA Ailesi olarak minnettarız” dedi. Başkan Öktem'den ödülünü alan Uçar ise “Yetim ve öksüz çocuklarımız önce Darüşşafaka'ya ve bağışlarıyla Darüşafaka'yı yalnız bırakmayan Türk Milleti'nin güzel yürekli hayırseverlerine emanettir. Meslek hayatımda aldığım en değerli ödüllerden biri ve onur duydum. Sözcü Gazetesi ailesi olarak daima yanınızdayız” dedi.