Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'da hafif şekilde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 08.04’te merkez üssü Ege Denizi açıkları olan 24,75 kilometre derinliğinde, Datça’ya 139,56 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, hafif şekilde hissedildi. Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. (DHA)

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