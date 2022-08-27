Datça’da sahil işgaline isyan

Muğla’nın Datça ilçesinde vatandaşlar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sahilleri kanuna aykırı olarak MUÇEV Limitet Şirketi’ne kiralamasına karşı çıkarak eylem yaptı. Vatandaşlar, "Kıyılar hepimizin" diyerek sesi yükseltti.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla Çevre Platformu’nun çağrısı üzerine Datçalı vatandaşlar “sahiller hepimizin” diyerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı protesto etti. Taşlık plajında toplanan yüzlerce Datçalı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sahillerin MUÇEV Limitet Şirketi'ne kiralanmasına ve anayasa ile yasalarca halkın serbestçe kullanımının bu yolla engellenmesine karşı seslerini yükseltti.Kent Park'tan yürüyüşe geçen Datçalılar sloganlarla ve pankartlarla Taşlık Plajı kıyısı boyunca yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

“KIYILAR HEPİMİZİN”

Muğla Çevre Platformunun konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Kıyılar bir avuç insanın değil, genci yaşlısı, kadını erkeği ama illa da üstünde yaşayan hayvanı, bitkisi, kumu çakılı ile hepimizindir. Vakıf görünümlü MUÇEV Ltd. Şti. kıyılarımızın paralı hale gelmesi için merkezi hükümetin gayretleriyle kurulmuş bir şirket ve tüm Türkiye'de, kıyılarda yerel yönetimlerin etkisini yok etmek ve ticaret konusu olması için çaba harcıyor. Bunun örneklerinden biri de Kurubük ihalesiydi. Datçalılar hep birlikte 2018 Ocak ayında, Kurubük'ün kamuya kapatılmasına karşı koydu; karşı koyuşun ortaya konulduğu gün ihalenin iptal edildiği duyuruldu.

Datça'da MUÇEV Ltd Şti. eliyle hukuka aykırı olarak kiralanan kıyı alanlarının kira sözleşmelerinin iptal edilmesi için 2018 Nisan'ında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Muğla ölçeğinde katılımla başvuru yapıldı, dilekçelerin çoğu Datçalılar tarafından imzalanmıştı.”

DİLEKÇELERE CEVAP VERİLMEYİNCE DAVA AÇILDI

Dilekçelere cevap verilmemesi üzerine sayıca en çok Datçalının davacı olmasıyla açılan dava, aradan 4 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen sonuçlanmadı. Bu arada, dava konusu kira sözleşmelerinin süresi sona erdiğinin belirtildiği açıklamada, “Bilgi isteğine ve Datça Belediyesi'nin kıyıların Belediye'ye tahsisi, olmazsa ihaleye çağrılma isteğini bildirmesine rağmen, bu isteklere açık bir cevap vermeyen bakanlık, yeni sözleşmelerin imzalanması için sadece MUÇEV Ltd. Şti'nin davet edildiği ihale yaptı. Bu ihalenin ve dayanak yönetmeliğin iptalini talep eden dava sürüyor. Hukuka uygun olarak verilen ve uygulanmayan Yönetmeliğin MUÇEV'e ihale edilmesini imkansız kılan yürütmenin durdurulması kararının uygulanması hem belediye, hem Datçalılar tarafından talep edildi” denildi.

ANAYASA VE KIYI KANUNU'NA GÖRE, KIYILAR CANLI CANSIZ VARLIKLARIN, HEPİMİZİN!

Datçalılar tarafından, kıyıların ticaret konusu mal gibi görülmesi hiçbir zaman kabul edilmediği ve edilmeyeceğinin de belirtildiği açıklamada, “Bunu dile getirmek için toplandık; hepimiz kıyılardan sadece parası olanların değil, herkesin yararlanmasını istiyoruz. İsteğimiz anayasal temel haklarımızdan biri. Hakkımız olanı istiyoruz.

Bir kez daha tekrarlıyoruz: Kıyılar yurttaş olan-olmayan, insan olan-olmayan tüm varlıklara, hepimize aittir; devlet organlarının anayasaya uygun davranmasını istiyoruz. Bu isteğimiz Datçalıların ortak isteğidir, aksine davranılmasını kabul etmedik, etmeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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