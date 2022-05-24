Davutoğlu: Mülakatı kaldıracağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kars'ta esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Bir vatandaşın 95 puan alan kızının atanamadığını anlattığı Davutoğlu, "Biz, bu mülakatı kaldıracağız biz. 95 alan doğrudan tayin olacak" dedi.

Orhan BOZKURT

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Partisinin Kağızman ilçe kongresine katılmak üzere Kars’a gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İl Başkanı Yavuz Yazar ve beraberindekilerle esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi.

“KARS’TA HAYVANCILIK BİTTİ, BESİCİ İNEKLERİNİ KESTİRİYOR”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na yaşadıkları sıkıntıları anlatan besiciler, Kars’ta hayvancılığın bittiğini söyledi. Yem fiyatlarının uçup gitiğini belirten besiciler, “Burada halkın hayvanlarına bir çuval yem alacak paraları kalmadı. İstanbul’da bir kilo kıyma 140-150 lira buarada durum daha da beter. Hayvan sayısı azaldı. Çiftçiler paraları kalmadığı için ineklerini kestirmek zorunda kaldılar. Ne süt, ne doğacak hayvan kaldı. İyice kötüye gidiyoruz” dedi.

“KIZIM POLİSLİĞE MÜRACAAT ETTİ, 95 PUAN ALDI, ATANAMADI”

Davutoğlu’na, polislik sınavından 95 puan alan kızının atanamadığını söyleyen bir vatandaş ile arasındaki geçen diyalog ise dikkat çekiciydi. Karslı bir vatandaş, Davutoğlu’na, “Benim bir kız çocuğum ile oğlum üniversiteyi bitirdi. Benim kızım, polis olmak için müracaat etti. 95 puan aldı ama atanamadı” diye yakındı.

Davutoğlu’nun “95 puan aldı, giremedi. Nerede kızımız şimdi?” şeklindeki sorusuna çaresiz baba, “Köyde. Mülakatta, Erzincan’da 95 puan aldı. Benim büyük oğlum da edebiyat mezunu, şuan boşta. 30 yaşında ama benden çok yaşlandı. Hiç kimse de kulak asmıyor” diyerek yanıtladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davuoğlu, “Çünkü onların kendi yakınları giriyor oralara. İnşallah bu mülakatı kaldıracağız biz. 95 alan doğrudan tayin olacak” dedi.