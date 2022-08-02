Abone Ol

Davutoğlu: ÖSYM yetkilileri derhal görevden alınmalı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "ÖSYM yetkilileri derhal görevden alınmalı, savcılık harekete geçmelidir. İddialarda en ufak doğruluk payı ortaya konursa KPSS sınavı iptal edilmelidir" ifadelerini paylaştı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Davutoğlu: ÖSYM yetkilileri derhal görevden alınmalı

KPSS’de soruların çalındığı iddiasına yapılan resmi açıklamaların ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da paylaşımda bulundu.

Davutoğlu, “İnsanların umutlarıyla oynamaya utanmadınız mı? KPSS sınavıyla ilgili ortaya atılan iddialar vahim ötesidir. ÖSYM yetkilileri derhal görevden alınmalı, savcılık harekete geçmelidir. İddialarda en ufak doğruluk payı ortaya konursa KPSS sınavı iptal edilmelidir” ifadelerini paylaştı.

KPSS soruları için skandal iddia: 20 soru aynı çıktı İlginizi Çekebilir KPSS soruları için skandal iddia: 20 soru aynı çıktı Akşener'den KPSS tepkisi: Gençlerimize ihanet ettiniz İlginizi Çekebilir Akşener'den KPSS tepkisi: Gençlerimize ihanet ettiniz

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster