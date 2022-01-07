Davutoğlu: Sandık gelecek ve siz gideceksiniz

Akaryakıt zammına tepki gösteren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Millet her gün daha fazla fakirleşiyor. Evinde huzurla oturması gereken vatandaş benzin kuyruğunda zam gelmeden depo doldurmanın derdinde. Sandık gelecek ve siz gideceksiniz!” çıkışında bulundu.

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Akaryakıt zammına bir tepki de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

Sosyal medya hesabından iktidara yüklenen Davutoğlu, “Laflara baksak ekonomimiz şaha kalktı. Peki, ya gerçekler? Benzin ve motorine yine zam geldi, millet her gün daha fazla fakirleşiyor. Evinde huzurla oturması gereken vatandaş benzin kuyruğunda zam gelmeden depo doldurmanın derdinde. Sandık gelecek ve siz gideceksiniz!” dedi.

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