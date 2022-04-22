Davutoğlu: Sokağa çıkacak, konuşacak cesaretleri yok

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Bırakın yılları, ayları ve haftaları saatler bile önemli. Bu kararlılıkla biz geliyoruz. Bütün bu reformlar yapıldığında, inşallah bu reformların parçası olarak parlamenter sisteme geçildiğinde millet tekrar milletvekilini sokakta görecek. Bugün iktidar partisi milletvekilleri sokakta dolaşamıyor. Zaten güçleri de yok. Onları dinleyen de yok. Konuşacak cesaretleri de yok. Milletin yüzüne bakacak yüzleri de yok" şeklinde konuştu.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Sakarya İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programında konuştu.

“NEDEN AYRILDIĞIMIZI 3 SENEDE YAŞANANLAR GÖSTERDİ”

AKP’den ayrılışına ilişkin Davutoğlu, “Dava yakınlarımızı makamlara getirme davası değil. Dava, bir görevde bulunup 5 maaş alma davası değil. Dava, millete küfretmekte bile çekinmeyen birtakım grubun, zümrenin zengin edilmesi davası değil dedik dinlemediler. Biz onları yeni bir yola davet etmiştik. Şimdi niye o partiden ayrıldınız diyenlere tekrar söylüyorum. Niye ayrıldığımızı herhalde şu 3 sene içinde yaşananlar gösterdi. Gür bir sesle haykırdığımız ve itiraz ettiğimiz ne varsa bugün 3 yıl içinde en feci şekilde artarak, katmerli katmerli milletin rızkını yok edecek hale geldik. Biz onları görmüştük. Niyetimiz kötü değildi. Niyetimiz o zaman bulunduğumuz partiye zarar vermek de değildi. Niyetimiz, onlara kapalı kapılar ardında yıllarca söylediğimiz, başbakanlığımıza mâl olan siyasi ahlak yasasında ne öngörüyorsak söylediğimiz şeyleri bu kez halkın huzurunda söyleyip onları hakka, adalete, dürüstlüğe, erdeme, hikmete, irfana çağırmaktı” diye konuştu.

“CİĞERİ KEDİYE TESLİM ETMİŞLER”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sürdürülemez olduğunu vurgulayan Davutoğlu, “Size buradan sesleniyorum. Biz iktidardayken faiz harcamaları 50 milyardı şimdi 210 milyar. Biz o dönem görev yürütürken Türkiye'de kimse siyasetçilerin uyuşturucu baronlarıyla olan ilişkilerinden bahsedemiyordu. Çünkü izin vermezdik. Ama şimdi yurt dışına kaçıp giden kara para aklayıcılarının, uyuşturucu baronlarının her birinin yetkililerle, İçişleri Bakanı ile resimleri var. Ciğeri kediye teslim etmişler. Biz bu yönetimi devam ettirebilseydik, getireceğimiz reformlarla şu anda Türkiye'de kişi başına düşen gelir 17 bin 18 bin doları bulacaktı” dedi.

“Bırakın yılları, ayları ve haftaları saatler bile önemli. Bu kararlılıkla biz geliyoruz” diyen Davutoğlu, “Ne mi yapacağız? Bir kere toplumdaki kutuplaşmayı kaldıracağız. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin toplumu bölerek, kendileri gibi düşünmeyen herkesi hain, terörist ilan ederek dışladığı, ötekileştirdiği ve itham altında tuttuğu bu dönemi bitireceğiz. Farklı siyasi görüşlerden olabiliriz. Birbirimize nezaketle davranacağız. Bizi desteklesin, desteklemesin her bir vatandaşa muhabbetle bakacağız. Gerçek teröristlerle mücadele edeceğiz. Onları televizyonlara çıkarmayacağız. Bütün bu reformlar yapıldığında, inşallah bu reformların parçası olarak parlamenter sisteme geçildiğinde millet tekrar milletvekilini sokakta görecek. Bugün iktidar partisi milletvekilleri sokakta dolaşamıyor. Zaten güçleri de yok. Onları dinleyen de yok. Konuşacak cesaretleri de yok. Milletin yüzüne bakacak yüzleri de yok” şeklinde konuştu.

“MİLLETİN İNANÇLARINI İSTİSMAR EDEN SAYIN ERDOĞAN’A SORUYORUM…”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Davutoğlu, “‘Dava’ diye diye her gün milletin inançlarını istismar eden Sayın Erdoğan'a soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, o çok üzerinde konuştukları ama hiç de bilmedikleri Osmanlı tarihinde, Selçuklu tarihinde, herhangi bir Selçuklu hakanına, Osmanlı sultanına, Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanına başka bir devlet başkanı ‘Aptal olma, ahmak olma' diye bir mektup gönderebildi mi? Gönderemedi. Gönderseydi cevabını alırdı” ifadelerine yer verdi.

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