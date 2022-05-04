Davutoğlu’ndan Akşener’e bayram ziyareti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve çocukları ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Akşener, “Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve çocukları ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Sayın @Ahmet_Davutoglu, değerli eşi Sare Hanım, kıymetli evlatları Sefure ve Mehmet ile bayramlaştık. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Yüce Allah, nice bayramlara sağlık ve mutlulukla erişmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu ise, “İYİ Parti Genel Başkanı Sn.@meral_aksener hanımefendiyle kıymetli eşi Tuncer beye ailecek bayram ziyaretinde bulunduk. Bizlere gösterdikleri nazik misafirperverlik ve güzel sohbet için kendilerine teşekkür ediyorum.

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