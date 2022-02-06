Davutoğlu’ndan çarpıcı ittifak mesajı: Çok kritik bir eşikteyiz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Millet İttifakı'nın ismiyle ilgili konuşuyoruz. Farklı isimler var ama bunu söylemek doğru değil" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı. Davutoğlu, açıklamalarında şunları söyledi:

* Her şeyden önce Sayın Erdoğan'a ve eşine acil şifalar diliyorum. Nihayet hepimiz insanız. İnsan olma vasfını unuttuğumuzda her şey anlamsızlaşır. Bizim geçmiş olsun dememiz normal. Sayın Cumhurbaşkanı'nın teşekkür etmesi de insani bir tutumdur. Bunun normal olması gerekir. Bu vesile ile güzel bir başlangıç olur.

“KİMSE PARTİ YA DA KİŞİSEL ÇIKARLARINI ÖNE KOYAMAZ”

* Türkiye'nin sorumluluğu hepimizin üzerinde. Hazırlıklı olmak lazım. Millet ittifakına katılımımız ortada seçim olmadığı için öyle bir durum yok. Cumhurbaşkanlığı Sistemi ittifakları zorunlu hale getirdi.

* Cumhurbaşkanlığı Sistemi birçok şeyin doğasını bozdu. Seçimlere kadar bekleyip bir ittifak yapmaktansa bir vizyoner ittifaktan yanayız ve buna hazırlık yapıyoruz. Çok kritik bir eşikteyiz. Kimse parti ya da kişisel çıkarlarını öne koyamaz.

* Cumhurbaşkanlığı Sistemi demokrasinin katılımcı niteliğini yok eden bir sistemdir. Yüzde 51 alan yüzde 49'a yaşama şansı tanımıyor. Bu doğru değil.

* Bugün için 6 partinin ittifakı söz konusu. Biz bu ittifakı detaylandırıyoruz. Oturup konuşacağız. Asıl bizim seçime kadar ne yapacağımız önemli.

* Sayısal artış olacak ama bu yetmez. Bunun içeriği ne olacak? Onu netleştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin aksaklıkları ortaya daha net şekilde çıktı. Artık Türkiye'nin kurumlarının yeniden inşa edilmesi gerekecek.

MİLLET İTTİFAKI

* Şu ana kadar bu çerçeveye olumsuz yaklaşan olmadı ve süreç işliyor. Türkiye'de erken seçim bir anda ilan edilebilir. O seçim telaşına girmeden elimizde ne varsa ortaya koymalıyız. Millet İttifakı’nın ismiyle ilgili konuşuyoruz. Farklı isimler var ama bunu söylemek doğru değil.

* Herhangi bir kesimi dışlamadan yeni bir döneme hazırlık yapıyoruz. Seçim olduğunda partiler kazanır kaybeder ama hiçbir kesim bu seçimi biz kaybettik dememeli. AK Parti'ye oy veren kesimler için de diğer partilere oy veren kesimler için de öyle olmalı. Biz bu siyasal iklimi oluşturmak için çalışıyoruz.

* 1 ay içinde ciddi bir mesafe aldık. En önemlisi bütün siyasilerin birbirine güven duymasıdır.

* Sayın Kılıçdaroğlu'nun anlayışını takdir ediyorum. Eşitler arası bir ilişki olmalı. Türkiye'yi inşaa edecek olan da budur.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

* Şu anda Cumhurbaşkanlığı adaylığı ne kadar çok konuşulursa o kadar çözümsüzleşir. Bazı şeyler konuşarak bazı şeyler de konuşmayarak çözülür.

* Cumhurbaşkanı'nın siyasetini eleştirdim. Hiçbir yerde şahsileştirmedim. Şahsi olarak Cumhurbaşkanı’nı hedef almadım.

“BANA DARBE YAPTILAR”

* Bana darbe yaptılar. Bu darbe Erdoğan'ın talimatıyla yapıldı Erdoğan'ın bilgisi dışında bu yapılamazdı.

* 2018'de sayın Erdoğan'a ‘AK Parti Genel merkezinde dahi insanlar dinleniyoruz diyerek telefonlarını dışarda bırakılıyorsa Türkiye'yi siz düşünün’ demiştim. Türkiye'de özel hayatın gizliliği ve insanların kendisini güvende hissetmesi çok önemli.

“ERDOĞAN DA BELEDİYE BAŞKANIYKEN BÜYÜKELÇİLERLE GÖRÜŞTÜ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da kar yağışının etkili olduğu sırada İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile yaptığı görüşmeye ilişkin Davutoğlu “Sayın Erdoğan da belediye başkanıyken büyükelçilerle görüştü. Görüşmesi çok normal. Kimse buradan bir dış mihrak çıkarmasın. Açıkçası görüşmenin zamanlaması tartışılıyor. Bu görüşme afet döneminde olmasaydı daha iyi olurdu. Ama MOBESE meselesi çok ciddi bir konudur” dedi.

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