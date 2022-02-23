Davutoğlu’ndan EYT açıklaması: Kararlıyız

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu yönetimiyle görüşen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bu konuda çözüm formülünü ilk ortaya koyan parti olarak EYT sorununu kararlılıkla çözeceğiz” dedi.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak ve heyeti, Gelecek Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Ahmet Davutoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

DAVUTOĞLU: EYT SORUNUNU KARARLILIKLA ÇÖZECEĞİZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Bu konuda çözüm formülünü ilk ortaya koyan parti olarak EYT sorununu kararlılıkla çözeceğiz” dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu heyeti bugün İYİ Parti Genel Merkezi’ni de ziyaret ederek Meral Akşener ile görüşme gerçekleştirmişti.

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