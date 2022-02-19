Dekanın skandal paylaşımı büyük tepki çekti

Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan’ın, Mersin’i Halep’in nahiyesi ilan eden skandal paylaşımı sosyal tepkilere yol açtı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan, Mersin'de Suriyeli öğrenciler için düzenlenen hafızlık icazet törenine ilişkin sosyal medya paylaşımında; “Halep'in, Şam'ın yurdumuz olduğunu, Mersinimizin Halep'in nahiyesi, misafir değil ev sahibi olduklarını söyledik. Gün olur harman olur. Her şey aslına döner. Bütün kardeşler bir olur, birlik olur. Hamdolsun gönül coğrafyamız uçsuz bucaksız!” ifadelerini kullanmıştı.

Baykan’ın, Mersin'i Halep'in nahiyesi ilan eden paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “Milliyetçi küçük ortak ses çıkarabilecek mi? Bunların Yerli ve millilikleri bu işte. Meğer Suriye’nin Halep’in milliyetçisi imişler. Esad’in bile aklına gelmemiştir” dedi.

“BU LAF ESAD’IN BİLE AKLINA GELMEMİŞTİR”

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, konuya ilişkin şunları söyledi:

* Baykan, sosyal medya paylaşımında, ‘Halep'in, Şam'ın yurdumuz olduğunu, Mersinimizin Halep'in nahiyesi, misafir değil ev sahibi olduklarını söyledik' dedi.

*Nahiye, bağlı demek. Mersin Suriye’ye mi bağlı? Bu lafın “İstanbul aslında Konstantinapolis’tir ve Yunanistan nahiyesidir” cümlesi ve iddiasıyla hiçbir farkı yok. Bir de diyor ki ‘Suriyeli’ler misafir değil ev sahibi.

*'E tamam bu durumda o zaman biz misafir olmuş oluyoruz. Bu kafa yarın da çıkar Suriyeli’ler değil Türkler gitsin der. Ne de olsa nahiye olan da misafir olan da biziz.

*Bu kişi 2015 yılında AKP’den milletvekili aday adayı. Milliyetçi küçük ortak ses çıkarabilecek mi? Bunların Yerli ve millilikleri bu işte. Meğer Suriye’nin Halep in milliyetçisi imişler. Esad’in bile aklına gelmemiştir.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA TEPKİLER

Sosyal medya üzerinden tepki gösterenlerden Cemil Kılıç ise şunları yazdı; “Mersin Suriye’nin imiş! Sanırım bu ülkede biz Türkmenler / Yörükler misafiriz. Siyasal İslambazlar bizi Orta Asya’ya mı sürecek?! Şahsın geçmişini irdeleyin, siyasal İslamcı bir yapıdan gelmektedir, bunların zihniyeti bozuktur.”

“MERSİN ÜNİVERSİTESİ TORPİLDE BİRİNCİ SIRADA”

Kılınç, paylayışlarında daha sonra şunları söyledi:

* Hakkında soruşturma açılsın istifa etsin bu vatana ihanet sucudur. Mersin sırf Suriyeli dolmuş üniversitede onlara torpil yapılıyor Mersin üniversitesi torpil de birinci. Bu söylemi söyleyebilmesi için arka edinmiş olması lazım.

AKP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMUŞ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğretim üyeliği, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Bölüm Başkanlığı, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Rektör Danışmanlığı görevlerini yürüten Erdal Baykan, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri için üniversitedeki görevinden istifa etmişti. Erdal Baykan, AKP Adana milletvekili aday adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti. Baykan, 2019 yılında ise Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ne dekan olarak atanmıştı.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ İSE SESSİZ

Bu arada paylaşımlarını silen Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan'ın, skandal paylaşımından sonra kamuoyunda “görevden alınsın” sesleri yükselmesine rağmen Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'nın sessizliği sürüyor.

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