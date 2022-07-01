Denizli’de ulaşım ücretlerine zam yapıldı

Denizli’de belediye otobüs ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarifede öğrenciler 3 lira 90 kuruş, siviller ise 5 lira 75 kuruş ödeyecek.

Selami AYDIN

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, kendi şirketi Ulaşım A.Ş. ile birlikte verdiği toplu taşıma hizmetlerinde ücretleri artırdı. Artışlar sivil yolcuda yüzde 47,43, öğrencilerde ise yüzde 50 oranında gerçekleşti.

Zamlı tarife bugünden itibaren uygulanmaya başladı. Daha önce 2 lira 60 kuruş olan öğrenci ücreti 3 lira 90 kuruşa çıkarıldı.

EKMEĞE DE ZAM GELMİŞTİ

3 lira 90 kuruşa seyahat eden sivil yolcular ise bundan sonra 5 lira 75 kuruş ödeyecek. Kentte bir süre önce minibüs ücretlerine de zam gelmişti. Denizlililer dünden itibaren ekmeği de zamlı fiyatı olan 4 liradan satın almaya başladı.