Dertleri yazmaya ‘Zam duvarı’ yetmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüksek elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklamasının ardından, CHP Gençlik Kolları tarafından başlatılan kampanya doğrultusunda Gaziantep’te kurulan Zam Duvarı’nda birbirinden ilginç mesajlar verildi.

Ahmet KAYA

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Balıklı Meydanı'nda branda gerilerek hazırlanan zam duvarına bir genç, “Önümüzdeki seçimde oyumuzu bedava kullanmak istiyoruz” mesajı yazdı.

Bir başkası ise, “Nefes almak vergisiz” yazdı. Bir başkası genç de tepkisini, “Boş tost 2 TL” yazarak gösterdi.

Bir tarafı dolduğu için duvarın arkasında da tepki mesajlarını paylaşan CHP'li gençlerin yazdığı zamlara tepki mesajlarından bazıları şöyle:

*Elektrik:% 121”, “Dış minnaklar”, “Telefonu çıkar yeğenim”, “128 milyar dolar nerede?” “Avrupa bizi kıskanıyor”, “Gram altın 900”, “Ben hep 50 liralık benzin alıyorum”, “Ben ekonomistim yumurtanın kolisi 42 TL”, “Konuşacak çok şey var ama avukata verecek para yok”, “Marketler müze olmuş, bakıp çıkıyoruz”, “Dolarla mı maaş alıyorsun?

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