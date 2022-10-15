DEVA Partisi, Erzurum mitingini iptal etti

DEVA Partisi bugün Erzurum’da yapacağı mitingi Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden faciası nedeniyle iptal etti.

Orhan BOZKURT

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DEVA Partisi bugün Erzurum'da düzenleyeceği mitingi Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciası nedeniyle iptal etti.

Partisinin Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan, burada bekleyen kalabalığa seslendi, hayatını kaybeden madencilerin ardından dua okudu.

Babacan şöyle konuştu:

“BÜYÜK BİR ACININ ORTASINDAYIZ”

*Büyük bir acının ortasındayız. Acının ateşiyle de hep beraber yanıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor.

*Dün akşam ateş Amasra'ya düştü. Şu ana kadar açıklanan 40 madenci kardeşimizi kaybettik. Sayının artmamasını ümit ediyoruz. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

“SAYILARDAN BAHSEDİNCE ANLAMINI YİTİRİYOR, HEPSİ CAN”

*Hayatını kaybeden madencilerden isimleri açıklananları tek tek anan Babacan, “Sayılardan bahsedince anlamını yitiriyor. Hepsi can. Hepsinin eşi, çocuğu, yakınları var. Hepsi kardeşimiz. Hepsi vatandaşımız. Hepsi insan.

“TÜM MİLLET OLARAK BAŞIMIZ SAĞ OLSUN”

*Allah beterinden saklasın. Allah bu millete bir daha böyle büyük acılar göstermesin. Bugün tedbirleri, niye olduğunu, nasıl olduğunu konuşmanın günü değil.

*Bugün acıyı paylaşma günü. Kalbimiz Amasra'da. Kalbimiz hayatını kaybedenlerle ve onların yakınlarıyla. Tüm millet olarak başımız sağ olsun.

“DURUMA GÖRE YARIN AMASRA'YA İNTİKAL EDECEĞİM”

Amasra'da acı büyükken Erzurum'da miting yapmanın doğru olmayacağına karar verdiklerini belirten Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

*Şu an arama kurtarma çalışmaları çok yoğun. Sahadaki duruma bakacağız. Kısmet olursa yarın heyetimizle beraber yarın Amasra'ya intikal edeceğim.

*Zonguldak ve Bartın il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, Batı Karadeniz'deki tüm teşkilatımız Amasra'da olay yerinde.

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