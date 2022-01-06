DEVA Partisi Manisa il başkanı görevinden istifa etti

DEVA Partisi Manisa İl Başkanlığı görevini yürüten Süreyya Sakınç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sakınç, partisinin il yönetiminde birtakım sıkıntıların yaşandığını, il başkanı olarak il teşkilatı üzerindeki yetki ve tasarruflarına müdahale edildiğini iddia ederek istifa kararı aldığını ifade etti.

İlker KILIÇASLAN

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DEVA Partisi'nin Manisa'daki kurucu il başkanı olan ve seçimle tekrar göreve getirilen Süreyya Sakınç, kendi sosyal medyası üzerinden yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

DEVA Partisi İl Başkanlığı görevinden istifa eden Süreyya Sakınç, il yönetimiyle birtakım sıkıntılar yaşandığını ve il teşkilatı üzerindeki yetkisine müdahale edildiğini iddia etti.

İSTİFASINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Deva Parti İl Başkanı Süreyya Sarkınç, görevinden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden duyurarak şu ifadelere yer verdi:

“Kuruluşunda inanarak görev ve sorumluluk aldığım. Deva Partisi Manisa kurucu İl başkanlığı görevimden ve parti üyeliğinden 06.01.2022 günü itibariyle istifa ediyorum.

İl yönetiminde birlikte çalışma imkanım kalmayan kişiler ve çıkar gruplarının neden olduğu rahatsızlıkları ve siyaseten etik olmayan davranışlarını Parti Genel merkezimize defalarca iletmeme rağmen, il başkanı olarak il teşkilâtı üzerindeki yetki ve tasarruflarıma müdahale edilmiş ve siyaset yapmam engellenmiştir.

İlkelerimin geçerli olmadığı Deva Partisinde siyaset yapma ve halkımıza hizmet etme imkanım kalmamıştır. Tüm Manisalı hemşehrilerime şahsıma gösterdikleri teveccüh için teşekkür ederim”

İl başkanlığı görevinden istifa eden Süreyya Sakınç'ın yerine partinin genel merkezi tarafından il başkanlığı görevini yürüten Sertaç Teker'in atandığı öğrenildi.