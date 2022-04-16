DEVA Partisi’nden saldırı açıklaması

DEVA Partisi, Malatya Pütürge'deki ilçe binasına kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, saldırganların yakalanmasını istedi.

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DEVA Partisi Malatya Pütürge İlçe binasına dün gece kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.



DEVA Partisi’nden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Saldırıcı sonucunda ilçe binamızın camları kırılmış, bazı demirbaş eşyaları zarar görmüştür. İlçe binamıza yapılan bu saldırıyı demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak görüyor ve şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerinden partimize ve demokrasiye yapılan bu saldırının faillerinin bir an önce ortaya çıkartılması ve adalete teslim edilmesini bekliyoruz” denildi.

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