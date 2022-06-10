Devleti 750 milyon lira zarara uğratan gümrük memurlarına gözaltı

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 gümrük memuru gözaltına alındı. Şüphelilerin, "Rüşvet" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekiplerince yürütülen hayali ihracat soruşturması kapsamında bazı gümrük çalışanlarının rüşvet aldığı belirlendi. Rüşvet karşılığı resmi belgede sahtecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için bu sabah İstanbul, Ankara, Mersin, Edirne, Kayseri, Antalya, Hatay, Ağrı, Yalova ve Erzincan'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında 12 gümrük memuru gözaltına alındı.

HAYALİ İHRACAT

Mali polisin düzenlediği operasyonun ilki 31 Aralık 2021, ikincisi ise 1 Haziran'da düzenlenen “Hayali ihracat” operasyonlarıyla aynı dosya kapsamında gerçekleştiği öğrenildi. Paravan tekstil firmaları üzerinden hayali ihracatla devleti 750 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 2 operasyonda 79 şüpheli yakalanmıştı. Gümrük memurlarına yönelik düzenlenen baskınla, hayali ihracat şebekesinin önemli bir ayağının da çökertilmiş olduğu belirtildi.

SAHTE İŞLEM

İddiaya göre, hayali ihracat şebekesi, sahte belge ve faturalarla yurt dışına tekstil ürünleri göndermiş gibi işlemler yapıyordu. Halkalı Gümrüğünden yapılan sevkiyatlarda, paçavralarla dolu konteynerlere gerçek ürün varmış gibi onay veriliyordu. Sahte belgelerle gönderilen konteyner sayıları artırılıyordu. Yapılan sahte işlemler karşılığında şüphelilerin rüşvet aldığı iddia ediliyor.

FARKLI İLLERE TAYİN

Gözaltına alınan şüphelilerin hayali ihracat olaylarının yaşandığı dönemde Halkalı Gümrüğünde çalıştıkları daha sonraki süreçte ise farklı illere tayin edildikleri öğrenildi.

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