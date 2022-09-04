Devlette her şey talimata bağlandı

Bakanlar, icraatları “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla” diyerek duyuruyor. Bakanların pek çok konuda talimatsız adım atmadığı görülüyor

Deniz AYHAN

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Uzunca bir süredir AKP iktidarının bakanları ya da yüksek bürokratları yaptıkları konuşmalarda “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve emriyle” ifadesinin altını özellikle çiziyor. Politika faizlerinden, İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının söndürülmesine, market indirimine kadar hemen her açıklamada, ‘Cumhurbaşkanı talimatı' vurgusu yer alıyor. Bunun son örneği Çevre Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum, Erdoğan'ın talimatı ile sel felaketinden etkilenen Pakistan'a yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu. İşte bakanların ‘talimatla' yapıldığını açıkladıkları icraatları:

■ Tarım Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankası işletme kredisi kullandıracak.

■ Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İstanbul İkitelli Şehir Hastanesinin ulaşım yolları, bakanlığımızın yol ağına alındı.

■ Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kontrol altına alındı.

■ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kamu çalışanı tüm hanımların hamilelik izni Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 8 hafta uzatıldı.

■ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 164 yerli ve milli bot, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve deniz polisimize kazandırıldı.

■ Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu: Yurt dışından gelen vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, yurtlara yerleştirilip, karantinaya alınacak.

■ Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, gençlerimizin üzerindeki yükü kaldırmak için Gençlik ve Spor Bakanımız ile yürüttüğümüz koordineli çalışmalar meyvesini verdi.

■ Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri İtalya ve İspanya'ya gönderilecek.

■ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Ergene Nehri'ndeki kirliliği azaltmak için Cumhurbaşkanımızın talimatıyla proje yürütüyoruz.