Die Welt muhabiri Deniz Yücel’e para cezası
Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, Adalet Bakanı Yardımcısı Hasan Yılmaz'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada para cezasına çarptırıldı.
Almanya’da yaşayan Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in, geçmişte eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan Adalet Bakanı Yardımcısı Hasan Yılmaz’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Yücel’in avukatı hazır bulundu.
KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET
Duruşmada savunma yapan Deniz Yücel’in avukatları, hakaret kastı olmadığını belirterek beraatını istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme sanık Deniz Yücel’i ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan 345 gün karşılığı 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırdı.