Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Biz iddialıyız

İftar programında gençlerle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslam'ın barış anlamına gelen, 'silm' kökünden geldiğini ifade ederek, "Biz iddialıyız ve bu iddiamızı dünyanın her yerinde ısrarla dile getiriyoruz. Yeryüzünün dengesi İslam'a bağlı. İslam varsa denge var" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen ‘Gençlik İftarına’ katıldı. Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Uluslararası İlahiyat Programı öğrencileri ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gençlik çalışmalarında yer alan gençler katıldı.

“BU İDDİAMIZI DÜNYANIN HER YERİNDE ISRARLA DİLE GETİRİYORUZ”

Gençlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, İslam’ın barış anlamına gelen, ‘silm’ kökünden geldiğini ifade ederek, “Biz iddialıyız ve bu iddiamızı dünyanın her yerinde ısrarla dile getiriyoruz. Yeryüzünün dengesi İslam’a bağlı. İslam varsa denge var. İslam varsa huzur var. İslam varsa barış var. İslam varsa kardeşlik var. İslam varsa dayanışma var, paylaşma var” dedi.

“MODERN BİR KÖLELİK YAŞANIYOR”

Erbaş, bugün dünyada ırkçılığın, ayrımcılığın olduğunu ve modern bir köleliğin yaşandığını dile getirerek şunları söyledi;

*Bu köleliği geçmişte de günümüzde de reddeden yegane sistem İslam’dır. Çünkü İslam’da, ‘Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz.

*Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten Müslüman olamazsınız’ buyuran bir Peygamber var ve o Peygamber Veda Hutbesi’nde diyor ki; ‘İnsanlar, hepiniz Adem’densiniz, Adem de topraktandır.

*Beyazın siyaha, siyahın beyaza, Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap’a herhangi bir üstünlüğü yoktur.

*Allah indinde en üstün olanınız, takva sahibi olanınızdır.’ Allah’ın emirlerini en iyi kim yerine getiriyorsa, haramlardan en çok kim kaçınıyorsa, rengi, dili, ırkı ne olursa olsun en üstün olan odur. (DHA)

İlginizi Çekebilir Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 40 liranın altına düşmemesi lazım