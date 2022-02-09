Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dinen haram olan sigarayı bırakalım

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sevdiklerimiz ve sağlığımız için Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle yeni bir başlangıç yapalım, dinen haram olan sigarayı bırakalım" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ nedeniyle Twitter’daki hesabından açıklamada bulundu. Ali Erbaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Sigara kullanımı nedeniyle dünyamızda her yıl 7 milyon insan doğrudan, 1,2 milyon insan ise pasif içici olması sebebiyle hayatını kaybediyor.

* Sevdiklerimiz ve sağlığımız için Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle yeni bir başlangıç yapalım, dinen haram olan sigarayı bırakalım.

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