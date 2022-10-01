Diyarbakır’da doğum yapan Suriyeli kız 13 yaşında çıktı!

Diyarbakır’da Suriye uyruklu kız, gebe kalıp gittiği hastanede doğum yaptı. Yaşı küçük olduğu için hastane polisi tarafından olay savcılığa bildirildi. Küçük kızın anne ve babası ile evlendiği kişi ve onun anne ve babası hakkında "Zincirleme nitelikli cinsel istismar" suçundan 20’şer yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'da doğum sancıları tutan Yasemin Cuma gece Kadın Doğum Hastanesine kaldırıldı. Burada doğum yapan Cuma'nın anne olabilecek yaş ve görünümde olmadığı doktorlar tarafından gözlemlenince durum hastane polisine bildirildi. Kayıtlara bakıldığında geçici kimlik belgesinde 15 yaşında görünen Yasemin Cuma'nın durumu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Bürosuna iletildi.

Soruşturma başlatılınca Yasemin Cuma'yla evlenen 20 yaşındaki Muhammed Cuma, Yasemin'in amcasının kızı olduğunu, onun rızasıyla evlendiklerini, bu evlilikten bebeklerinin dünyaya geldiğini, kimseyi cinsel yönden istismar etmediğini, sadece eşinin yaşı küçük olduğu için resmi nikâh yerine imam nikahı yaptıklarını söyledi.

“KIZI İSTEDİK İMAM NİKAHIYLA EVLENDİRDİK”

Yasemin'in babası Suud Cuma ile annesi Nadire Faris de, kızlarını evlendirdiklerinde 16 yaşında olduğunu, bu evliliğe aile olarak rıza gösterdiklerini, zorlama olmadığını belirttiler. Damadın babası Rabi Cuma ile annesi Sabbure Hüseyin ise, ailelerin rızasıyla çocuklarını evlendirdiklerini, şu anda da evli olduklarını ve bu durumun suç olduğunu bilmediklerini ifade ettiler. Yasemin Cuma da kuzeniyle kendi isteğiyle evlendiğini, cinsel istismar olmadığını söyledi.

ATK KEMİK YAŞINI 13 OLARAK TESPİT ETTİ

Ailesi tarafından kimlikte 15, gerçekte ise 17 yaşında olduğu iddia edilen Yasemin'in kemik yaşının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, 13 yaşında olduğu ortaya çıktı. Aileler ve Yasemin'le evlenen Muhammed hakkında “Nitelikli cinsel istismar” suçundan 20'şer yıl hapis istemiyle dava açıldı.

“13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN HUKUKEN RIZASI OLAMAZ”

İddianamede, mağdurun gebeliğinin 39 haftasında doğum yaptığı, mağdur ile sanığın cinsel ilişki yaşadıkları tarihte Yasemin'in 13 yaşında olduğu için bu cinsel ilişkiye rıza gösterme iradesinin hukuken geçerli olmadığı ifade edildi. Bu nedenle Yasemin'in anne ve babası ile Muhammed'in anne ve babasının gayrı resmi evliliğe rıza gösterdikleri için mağdurun gebe kaldığı tarih dikkate alındığında cinsel istismar suçunun sabit olduğu vurgulandı.

İddianamede, sanık Muhammed'in birden fazla kez yaşadıkları cinsel ilişkiler nedeniyle zincirleme çocuğun nitelikli cinsel istismarı, ailelerin de çocuğun nitelikli cinsel istismarına yardım etme suçunu işledikleri belirtildi. Ceza istenildiğini uyan hem küçük kızın, hem de evlendirilen çocuğun aileleri kayıplara karıştı. Ağır Ceza Mahkemesi, aileler hakkında zorla getirme ve yakalama kararı çıkardı.

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