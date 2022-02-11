Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek
Doğuş Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi gerçekleştirecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Doğuş Üniversitesi belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.
– Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 24.02.2022 Perşembe günü saat 17:30'a kadar ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir.
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