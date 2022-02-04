Dondurucu soğukta 36 saatlik elektrik kesintisi! Kentte hayat felç oldu

Geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı Isparta’yı etkisi altına alırken, dondurucu soğuğa 36 saatlik elektrik kesintisi eklenince vatandaşın hayatı felç oldu. Isparta'dan SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı'na ulaşan bir vatandaş, "Dünden beri kar nedeniyle elektrikler Isparta'nın büyük bir kesiminde kesik. Çocuklar kombinin çalışmaması nedeniyle soğuktan donuyor" dedi. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta'yı felç eden elektrik kesintisini Meclis'e taşıdı.

İsmail AKIN

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Isparta'nın Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Uluborlu, Senirkent ve Sütçüler ilçeleri ve bu merkezlere bağlı köy, mahalle ve beldeler başta olmak üzere, Isparta'nın yüzde 90’ı kış ortasında elektriksiz kaldı.

OKSİJEN TÜPÜNE VE ÜNİTELERE BAĞLI VATANDAŞLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta'da kar yağışı ile başlayan ve elektrik kesintisi ile devam eden krizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı.

Elektrik kesintisini takip eden ilk saatlerden itibaren, İYİ Parti Isparta teşkilatları ile birlikte, elektrik kesintisinin yaşandığı bölgeleri tespit etti. Elektrik verilemeyen köy ve mahallelerin muhtarlarından bilgi alan Milletvekili Cesur, Isparta Muhtarlar Derneği ile de temasa geçerek, elektrik kesintisinden kaynaklı yaşanan sıkıntıları tespit etti.

Vatandaşlar tarafından Cesur'a iletilen şikayetlerin başında, hiçbir yetkili tarafından bilgilendirilmemek gelirken, elektrik kesintisi sebebi ile, oksijen tüpüne ve ünitelere bağlı yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere, küçük çocuklu ailelerin de olumsuz etkilenmesi şikayetler arasındaydı.

KARANTİNADAKİLER ZOR DURUMDA KALDI

Isınmak için elektriğe ihtiyaç duyulan haneler kışın ortasında ısınamazken, pandemi nedeniyle evde karantinada olan hastaların başka evlere gidemediği için ayrıca hasta hasta mağduriyet yaşadığı bildirildi.

Elektriğe ihtiyaç duyan iş yeri ve atölyelerde de üretim ve hizmet aksarken, maddi kayıplar yaşandı.

BAKAN TELEFONA ÇIKMADI

Konu ile ilgili olarak Isparta'daki sorumlu elektrik dağıtım şirketi ile temaslarda bulunan Cesur, kesintinin yaşandığı bölgeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yetkililerin birkaç saat içinde kesintinin giderileceğini söylemesine rağmen, elektrik kesintisi 48 saate yaklaştı. Elektrik şirketi, kesinti sebebi olarak kar yağışını işaret ederken, Isparta Belediyesi'nin kar yağışına müdahalede yetersiz kaldığı görüldü.

Uzmanların belirtiğine göre ise, elektrik hatlarının zamanında yer altına alınmaması ve elektrik hatlarına yakın ağaçların zamanında budanmaması ise krizin hazırlayıcısı oldu.

“ISPARTA BELEDİYESİ KIŞ UYKUSUNA MI YATTI?”

Isparta'nın geneline yayılmış elektrik kesintisine ise Kriz Masası'ndan alınan bilgiye göre, yalnızca 130 kişilik bir ekiple müdahale ettiği öğrenildi.

Yolların saatlerce kapalı kaldığı ve ana yolların ancak açılabildiği Isparta'da ara yollar ve mahalle içi yollar ise hala kapalı.

Sosyal medya hesabından da yaşanan krizi gündeme taşıyan Cesur, “Isparta Belediyesi Kış Uykusunda Mı?” başlığıyla paylaşımda bulundu.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise yurt dışında olması sebebi ile kriz hakkında görüşmek isteyen Milletvekili Cesur'un telefonuna çıkmadı.

SORU ÖNERGESİ VERDİ

Yetkilileri bir an önce göreve çağıran Cesur, Isparta'daki kar yağışı ve elektrik kesintisini Meclis'e taşıdı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı'na ise 10 soruluk bir soru önergesi verdi ve soruların cevaplanmasını istedi.

AYDINLANMA İHTİYACINI GAZ LAMBASI VE MUM İLE KARŞILIYORLAR…

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da vatandaşın gaz lambası kullandığı görüntüleri paylaşarak, “Isparta’nın bazı noktalarında yaklaşık 30 saattir elektrik yok. Vatandaş aydınlanma ihtiyacını gaz lambası ve mumla sağlıyor. Okullar, hastaneler ve hastası olan var ama “Bizden önce gaz lambası ve mum vardı” diyen Erdoğan sessiz. Liyakatsizlik her alanda” ifadelerini kullandı.

ISPARTALI VATANDAŞ: ÇOCUKLAR SOĞUKTAN DONDULAR

Isparta’dan SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na ulaşan bir vatandaş ise, “Dünden beri kar nedeniyle elektrikler Isparta’nın büyük bir kesiminde kesik. Çocuklar kombinin çalışmaması nedeniyle soğuktan dondular. Yüksek elektrik faturasını ödeyemeyince faizi ile alıyorlar. Belediye doğru düzgün hiçbir yolu açamadı” dedi.

AKP’Lİ BELEDİYE KENDİ TESİSİNİN YOLUNU AÇTI

Öte yandan AKP'li Isparta Belediyesi'nin kendisine ait Kirazlıdere tesisinin yolunu açtığı, restoran ve kafe bölümünü aktif hale getirerek müşteri kabul etmeye başladığı öğrenildi.

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