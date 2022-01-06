Dönem ortasında okul taşınması mahkemelik oldu

Samsun'un Atakum ilçesindeki Onur Ateş Anadolu Lisesi'nin depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla başka bir binaya taşınmasına veliler karşı çıktı. Veliler, taşınma olayını yargıya taşıdı.

İsmail AKDUMAN

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Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 22 Aralık 2021 tarihinde Samsun Valiliği’ne gönderdiği yazıda, Atakum Onur Ateş Anadolu Lisesi’nin deprem güçlendirme çalışmaları için yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Atakum İmam Hatip Ortaokulu’na taşınacağını bildirdi.

Yaklaşık bin 250 öğrencinin eğitim gördüğü okulun dönem ortasında taşınmasına veliler karşı çıktı. Öğrencilerin üniversite sınavına hazırlandığını ve evlerinin de okulun etrafında bulunduğuna dikkat çeken veliler, Samsun İdare Mahkemesine yürütmenin durdurulması için dava açtı.

“DERE GEÇERKEN AT DEĞİŞTİRİLİR Mİ?”

Velilerin avukatlığını üstlenen ve kendi çocuğu da aynı okula giden Özgür Odabaş, öğrencilerin ve ailelerin mağdur olacağını söyledi. Çocukların adreslerine en yakın okul olması nedeniyle Onur Ateş Anadolu Lisesi’ne kayıt olduklarını belirten Odabaş;

“10,11,12 sınıf öğrencileri üniversite sınavına hazırlanıyorlar. Öğrencilerin tüm zamanı planlı. Sabah geliyorlar, öğleden sonra okuldan çıkıyorlar, ardından dershaneye gidiyorlar. Akşamda evlerine gidiyorlar. Bu çocuklar evleri yakın olduğu için servis kullanmıyorlar. Alınan taşınma kararı ile 8 kilometre uzaklıkta okula servisle gitmek zorunda kalacaklar. Dereyi geçerken at değiştirmek olur mu?” dedi.

“HEM ULAŞIM HEM DE MADDİ ZORLUK DOĞURACAK”

Okulun taşınacağı binanın ilçe dışında bir yerde olduğunu, otobüs ve dolmuş güzergahı olmadığına vurgu yapan Avukat Özgür Odabaş, “Servisçilerde 400 lira istiyor. Planlama yapmadıkları için çocukları sabah saat 6 gibi erkenden alacaklarını söylüyorlar. Yada anne ve babalar kendi imkanları götürecekler.

Öğrenciler ve aileleri mağdur olacağı için acil olarak işlemin durdurulması talebiyle dava açtım. En azından taşınma işlemi yaz dönemine bırakılmalı ve okullar tatildeyken tadilat yapılmalı. Bu taşınma, çocukları perişan edecek, ulaşım zorluğu yaşayacaklar ve ailelerde maddi bir külfetin altına girmiş olacak” diye konuştu.

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