‘Donuyorum beni kurtarın’ diye çırpınan vatandaş, hayatını kaybetti

Mersin’in Aydıncık ilçesinde bir süredir sokakta yaşayan ve ilçe kaymakamlığına muhtar aracılığı ile “Donuyorum beni kurtarın“ diye başvuruda bulunan 62 yaşındaki Ramazan Öz’ün donarak öldüğü öne sürüldü. Öz’ün, talebinin iletildiği Silifke İlçe Sosyal Hizmetler ekibinin günler sonra gittiği ilçede vatandaşın öldüğünü belirleyince işlem yapmadığı öğrenildi.

Ali Ekber ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mersin'in Aydıncık ilçesinde bir süredir sokaklarda yaşanan 62 yaşındaki Ramazan Öz'ün donarak öldüğü ileri sürüldü. Öz'ün, ilçe kaymakamlığına barınma için başvurduğu, konunun iletildiği Silifke ilçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün ise günler sonra inceleme yapmak üzere gittiği, ancak vatandaşın ölümü üzerine ise bir işlem yapmadan döndüğü belirlendi.

Aydıncık Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan ise talebin muhtar aracılığıyla kendisine ulaştığını doğrularken, vatandaşın ölüm nedeninin henüz kesin olmadığını, savcılık soruşturmasının devam ettiğini söyledi.

KAYMAKAMLIĞA BAŞVURUDA BULUNDU

Son yılların en çetin kışının yaşandığı ve sahil ilçesi olan Aydıncık merkeze de kar yağdı. Yıllar sonra kar yağışının etkili olduğu ilçede evi bulunmasına rağmen sokaklarda yaşayan Ramazan Öz'ün durumunu gören Aydıncık Merkez Mahallesi Muhtarı Bülent Şimşek, konuyu Kaymakam Muhammet Kılıçaslan'a iletti. Kaymakam Kılıçaslan ise ilçelerinde sosyal hizmetler bulunmadığı için bağlı bulundukları Silifke Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne durumu bildirerek sokakta yaşayan vatandaşın alınmasını istedi.

MUHTAR KONUŞTU

Aydıncık Merkez Mahallesi Muhtarı Bülent Şimşek, Ramazan Öz isimli vatandaşın bir süredir sokakta yaşadığını belirterek, “Son günlerde havalar iyice soğudu. Kendisiyle konuştuğumda, ‘Beni bir yere yerleştir, yoksa donacağım’ dedi. Bun de bunun üzerine durumu kaymakam beye ileterek sosyal hizmetlerin ilgi gösterip bir yere yerleştirilmesini istedim. Kaymakam bey de konuyu Silifke Sosyal Hizmetler'e bir yazı ile bildirdi.

Bende işin hızlanması için de telefonla arayarak havaların çok soğuduğunu bu nedenle vatandaşı almalarını istedim. Onlar da geleceklerini söylediler. Aradan yaklaşık 10 gün geçtikten sonra perşembe günü geldiler.

Ekip gelip vatandaşı bana sorunca, ‘Ben de öldü” dedim. Gelen kadın memur da ‘Biz zaten görüşüp gidecektik, alma kararı verilince ekip gelip alacaktı' diyerek bir işlem yapmadan geri döndü.

“KESİN ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL”

Aydıncık İlçe Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan ise kendisine telefonla ulaşan Sözcü muhabirine konuya ilişkin bilgi verdi. İlçede evi bulunan 2 çocuk babası Ramazan Öz ile ilgili olarak muhtar tarafından kendisine bilgi verildiğini doğrulayan Kaymakam Kılıçaslan,

“Muhtar söz konusu vatandaşın sürekli alkol içtiğini, ailevi sorunu yüzünden evine gitmeyerek sokakta ve evinin altındaki bodrumda kaldığını belirtip sosyal hizmetler tarafından bir yere yerleştirilmesini istedi.

Bunun üzerine durumu bu alanda bağlı olduğumuz Silifke Kaymakamlığı'na bildirip, vatandaşın alınmasını istedim. Ancak, ekip geldi ama bulunduğu yerde ölmüş. Donarak ölüp ölmediği konusunda henüz net bir bilgi yok. Savcılık soruşturması sürüyor” ifadelerinde bulundu.

Donarak öldüğü öne sürülen Ramazan Öz'ün, cenazesi Cumhuriyet Savcılığı'nca yapılan otopsi sonrası Aydıncık'ta toprağa verildi.

İlginizi Çekebilir Kayıp çiftçinin donarak öldüğü tespit edildi