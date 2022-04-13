Dört gün arayla zehirlenen ‘Dayı’ öldü

Ankara'da otomobilden atılan eti yiyerek zehirlenen ve veteriner kliniğindeki tedaviyle kurtulduktan dört gün sonra tekrar atılan et ile zehirlenen 'Dayı' isimli köpek öldü.

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Çankaya ilçesi Yaşamkent’te Arzu Mermerci’nin (49) evinin karşısındaki boş arsada beslediği sokak köpeklerinden üçü bir ay arayla araçtan atıldığı iddia edilen zehirli etlerden yiyerek öldü.

Geçen hafta bir köpeğin öldüğü olayda etlerden yiyen köpeklerden iki ise zehirlenmelerine rağmen veteriner kliniğinde tedavi edilerek kurtarıldı. Bu köpeklerden ‘Dayı’, 10 Nisan’da yine aynı yerde araçtan atılan eti yemesi sonucu zehirlendi.

Köpek, sokakta besleyen Arzu Mermerci’nin evinin önüne giderek yola yığıldı. Mermerci tarafından kliniğe götürülen ‘Dayı’, tedaviye alındı. Fare zehri ile zehirlendiği belirtilen ‘Dayı’, iç organlarında oluşan hasar nedeniyle yapılan müdahalelere rağmen öldü.

‘Dayı’nın ölüm haberiyle Mermerci ise büyük üzüntü yaşadı. ‘Dayı’nın, zehirli et ile öldürülen diğer köpeklerin yanına gömüleceği öğrenildi. (DHA)

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