DSİ kuru dereye baraj yaptı, boruyla su taşıdı yine de dolduramadı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kuru dereye baraj yaptı. 4 yıl önce tamamlanan ve 100 hektarlık tarım arazisine su sağlaması planlanan baraj su tutmadı. Göle boruyla su taşınmaya çalışıldı. Ancak söz konusu kaynağın da kuru olduğu ortaya çıktı.

Selami AYDIN

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Kuyucak Ovasında 100 hektarlık tarım alanının sulanabilmesi amacıyla Yeşilyuva Köyü'ne baraj inşa etti.

Kocadere Mevkiindeki barajın yapımına 2014 yılında başlandı. Büyük hafriyat ve beton çalışmaları 4 yıl sürdü.

Küçük bir rezerve sahip olan barajın sızdırmazlığı sağlandı ama su tutmayı bir türlü başaramadı.

Bölge sakinleri barajın üzerine yapıldığı 3 kilometre uzunluğundaki Kocadere'nin kuru bir dere olduğunu, hiçbir zaman su akmadığını söyledi.

‘BARAJA BORUYLA SU TAŞINMAYA ÇALIŞILDI'

DSİ'nin baraj gölünü beslemek amacıyla birkaç kilometre mesafede bulunan ve küçük bir kaynağa sahip olan Su Deresi'nden boru döşediği ortaya çıktı.

Köylüler bu bölgedeki kaynağın çok cılız bir kaynak olduğunu, ancak yağış dönemlerinde dereden su geldiğini belirtti.

Yılın küçük bir bölümünde suya sahip olan dereden gelen suyun milli olması nedeniyle boruyu tıkadığı ve baraja ulaşmadığı kaydedildi.

Tarımsal sulama için yapılan baraj su olmaması nedeniyle 4 yıldır dolamadı. Ciddi yağışlara rağmen barajda çok az su birikti ve sulamaya verilecek miktara ulaşmadı.

‘TAŞIMA SU İLE BARAJ DOLMADI'

Yeşilyuva sakinlerinden İsmail Sarı, barajın yapıldığından beri su tutmadığını belirterek, “Bu baraj Kuyucak bölgesindeki tarlaları sulayacaktı. Burası hiçbir zaman su tutmadı. 3-4 yıldır biz burada su görmedik. Su Deresi denilen yerden hortumla su gelecekti. Mil aktı borular tıkandı. Zaten o dereden de su akmıyor. Bu barajı yapıldığından beri dolu görmedik. Akarı olmayan, kaynağı olmayan yere baraj yapılması saçmalık. Bu bölge kışın ciddi yağış alıyor. Asfaltta karşıdan karşıya geçilmiyor. En azından yağmur suları baraja yönlendirilse dolardı. Barajın üzerine yapıldığı Kocadere hiçbir zaman akarı olan bir dere olmadı. Zamanında küçük çeşmeler vardı o kadar. Biz o derede hiç su görmedik” ifadelerini kullandı.

‘BALIK TUTARIZ DİYE SEVİNDİK AMA…'

Yeşilyuva sakinlerinden Burhanettin Çolak; “Baraj 2018'de tamamlandı. Bol yağışın olduğu zaman biraz su tuttu. Balık filan attık. Emekli olarak olta atalım vaktimiz geçsin diye baraj yapılmasına sevinmiştik ama olmadı. Bu derenin akarı yok. Bu derede biz bildik bileli su akmaz. Boruyu da mil tıkıyor. Köyün içinde boşa akan yağmur sularını bu baraja yönlendirseler baraj dolar. 15 gün önce geldiğimde burada bir gram su yoktu. Bu görünen su dağdan gelen kar suyu. Ancak bu kadar olur bundan daha fazla da dolmaz” diye konuştu.

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