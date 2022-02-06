Düğün değil meydan muharebesi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, bir düğünde çıkan kavgada onlarca kişi birbirine girdi. Savaş alanına dönen salonda sandalyeler havada uçuşurken, çok sayıda kişi aldığı darbelerle yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi Yunus Emre Parkı’ndaki bir düğün salonunda dün akşam saatlerinde kavga çıktı. Kavgada düğün salonu savaş alanına döndü.

Sandalyeler havada uçuşurken, salonda polislerin geldiği yönünde anonslar yapıldı. Bir türlü sakinleşmeyen taraflar tekme-yumruk kavga etmeye devam etti. Kavgaya müdahale etmeye çalışanların da üzerlerine sandalyeler fırlatıldı.

İhbar üzerine salona çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralanan çok sayıda kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

NİŞANDA DA KAVGA ETMİŞLER

Tarafların, Adapazarında 2 ay önce bir düğün salonunda yapılan nişanda da kavga ettikleri ortaya çıktı. Nişanda kavga edenlerin birbirlerine sosyal medyada laf attıkları, düğünde karşılaşmaları üzerine kavga ettikleri ortaya çıktı.