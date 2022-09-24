E-Posta göndererek veri çalan çeteye 7 ilde operasyon
Diyarbakır merkezli 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen “Veri Avı Operasyonu”nda 10 kişi yakalandı. Kişisel verileri bilişim sistemini bozarak hukuka aykırı biçimde elde ettikleri belirlenen 6 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Sakarya ve Antalya'da 90 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda ‘Hacker’ (bilgisayar korsanı) çetesinden oluşan 10 kişi yakalandı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon sonucunda yakalanan zanlıların çok sayıda kişinin hukuka aykırı biçimde bilişim sistemini bozarak kişisel verilerini hukuka aykırı biçimde elde ettikten sonra haksız menfaat sağladıkları tespit edildi.
E-POSTA GÖNDEREREK BİLGİLERİ ÇALIYORLARMIŞ
“Veri Avı Operasyonu” adı verilen operasyonda, el konulan bilgiler ve akıllı telefonların ayrıntılı incelemelerinde çete üyelerinin, önceden belirledikleri kişilerin e-posta adreslerine posta gönderdikleri, bu postaları tıklayarak açan kişilerin kişisel verilerini, şifre bilgilerini ve giriş bilgilerini ele geçirdikten sonra haksız menfaat sağladıkları tespit edildi.
Sorguları tamamlanan zanlılar adli makamlara sevk edildi. Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ifadesi alınan 6 bilgisayar korsanı tutuklanarak cezaevine gönderildi.