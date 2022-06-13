Eczaneye ‘hayali reçete’ operasyonu

İstanbul'da, hastanelerde başkaları adına yazdırdıkları ilaçları satmış gibi göstererek devleti zarara uğrattığı iddia edilen bir eczacıya polis operasyon düzenledi.

Habip ATAM

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy'de bir eczanede başkaları adına reçetelendirilen ilaçların kayıt dışı satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ayrıca belirtilen adreste alkol ticareti yapıldığı iddia edildi. İhbarda yer alan eczanenin, bodrum katının içten merdivenlerinin iptal edildiği, alt kata yeni bir kapı yapıldığı anlaşıldı. Çalışmaların ardından adrese operasyon düzenlendi.

2941 KUTU İLAÇ

Polis ekipleri, eczaneyle bağlantısı kesilen bodrum kata inince, başka kişiler adına reçetelendirilmiş 2 bin 941 kutu ilaç, barkod ve kare kodu olmayan 104 kutu ilaç ve 56 bidon içerisinde üzerinde “İçilmez” ibaresi bulunan 285 litre etil alkol ele geçirdi. Şüphelinin bu ilaçları satılmış gibi gösterdiği ve devletten ilaç farklarını aldığı iddia edildi. Ayrıca depolanan ilaçları da farklı kişilere sattığı öne sürüldü.

SERBEST KALDI

Operasyon kapsamında eczacı E.K. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında “Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Nitelikli Dolandırıcılık”, “Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Şekilde İlaç Yapma ve Satma” suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca “Adli kontrol” şartıyla serbest bırakıldı.

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