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Ege Denizi’nde deprem

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Ege Denizi’nde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde Bodrum’un 183.18 kilometre açığında saat 08.33’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Bodrum’un Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük mahallelerinin yanı sıra Datça’nın Yazıköy ve Cumalı mahallelerinden de hissedildi. Yerin 13.8 kilometre derinlikte yaşanan depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk olmadı.

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AFAD bodrum deprem Muğla