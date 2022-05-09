Ehliyetsiz ve alkollü sürücü: Katil oldum

Antalya'da Görkem Sabri Ş.'nin çarptığı motosiklet sürücüsü Serdar Başak ağır yaralanırken, kız arkadaşı Zozan Gönel hayatını kaybetti. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü, kaza sonrası "Katil oldum" diye ağladı.

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Kaza, saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesinde meydana geldi. Görkem Sabri Ş. (21) yönetimindeki otomobil ile Serdar Başak’ın (29) kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenip yanarken, Başak ve kız arkadaşı Zozan Gönel (25) yola savruldu.

Yanan motosiklet çevredeki vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Sağlık ekipleri Zozan Gönel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Serdar Başak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Görkem Sabri Ş. ise olay yerinde “Salın beni, ben katil oldum” diyerek gözyaşı döktü. Görkem Sabri Ş., ambulanstaki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yapılan incelemede otomobil sürücüsünün 1,31 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.

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