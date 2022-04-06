Ek zam için sokağa indiler

Eskişehir'de KESK üyeleri yaptıkları eylemle, elektrik, doğalgaz ve akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi. KESK Dönem Sözcüsü Faik Alkan, yaptığı açıklamada “Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik buhranını yaşadığımız bu tablonun sorumlusu siyasal iktidarın ekonomi yönetimidir” dedi.

Kemal ATLAN

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KESK’e bağlı kamu emekçileri Köprübaşı Adalar’da gerçekleştirdikleri eylemle, iğneden ipliğe gelen zamlar nedeniyle geçinemediklerini belirterek maaşlarına ek zam istedi.

“TÜİK’İN RAKAMLARINA İNANMIYORUZ”

Köprübaşı’nda yapılan eyleme katılanlar, ‘Direne direne kazanacağız’, ‘Sermayeye değil emekçiye bütçe’, ”asgari değil insanca yaşam’, ‘Ücretler artsın zamlar geri alınsın’ şeklinde sloganlar attı.

Eskişehir KESK Dönem Sözcüsü Faik Alkan, 2021 Yılında hükümet ile yandaş sendika arasında imzalanan kamu sözleşmesinin çöktüğünü belirterek, “TUİK in sahte enflasyon rakamlarının tek bir amacı vardır: Memurlara ve emeklilerine daha az enflasyon farkı ve buna bağlı daha az zam verilmektir. TUİK’in rakamlarına inanmıyoruz. Bizim gerçek enflasyonumuz pazardaki, çarşıdaki ve marketteki fiyatlarda gördüğümüzdür. O da yüzde 150’nin hatta bazı ürünlerde yüzde 200’ü bulan zam artışlarıdır” dedi.

“AÇLIK SINIRI 5 BİN TL’Yİ, YOKSULLUK SINIRI 16 BİN TL’Yİ AŞTI”

Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik buhranının yaşandığını ve bu tablonun sorumlusunun siyasal iktidarın ekonomi yönetimi olduğunu vurgulayan Alkan, bu hayat pahalılığında yüzde 7,5 maaş zammı ile yaşanmayacağını söyledi.

İnsanca yaşamaya yetecek bir maaş için ek zam istediklerini ifade eden Alkan, “İşçiler, kamu emekçileri, emekliler bugüne kadar maaşlarında, ücretlerinde yapılan sefalet artışları sonucunda fazlası ile fedakârlıkta bulunmuştur. Üstelik söz konusu sefalet artışları bile daha yılın ilk aylarında emekçilerin cebine girmeden geri alınmaktadır. Açlık sınırı 5 bin TL'yi, yoksulluk sınırı 16 bin TL'yi çoktan aşmıştır. İğneden ipliğe, ekmekten suya zam sağanağı hız kesmeden devam etmektedir. Resmi enflasyon bile yılın üç ayında yüzde 22,8 artmıştır. Yaşadığımız gerçek enflasyon ise bunun en az iki katıdır. Dolayısıyla bu koşullarda hiç kimsenin altı milyon kamu emekçisinin ve emeklinin yılın başında yapılan yüzde 7,5 sefalet zammı yetinmesini istemeye hakkı yoktur” şeklinde konuştu.

“AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE ÖTV VE KDV SIFIRLANMALIDIR”

Temmuz ayını beklemeden tüm kamu emekçilerinin, emeklilerin maaşlarının insanca yaşamaya yetecek seviyeye çekilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Alkan şu talepleri sıraladı:

* İlk aşamada geçtiğimiz üç ayda yaşadığımız kayıpların telafi edilmesi için maaşlarımız 2022 yılının başından itibaren geçerli olmak üzere seyyanen 2 bin TL artırılmalıdır.

* Temmuz ayında en düşük kamu emekçisi maaşı; kira, yakacak, ulaşım gibi sosyal ödemelerle yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır.

* Tüm tüketim maddelerine yapılan zamlar geri alınmalı, KDV tamamen kaldırılmalıdır.

* Halkın, emekçilerin cebinden alıp, beşli çeteye, yandaşlara aktarmanın aracı olan Kamu Özel İş birliği Projeleri, Döviz Garantili İhaleler sonlandırılmalıdır.

* Tükettiğimiz her şeye zam olarak yansıyan akaryakıt ürünlerinde ÖTV ve KDV sıfırlanmalıdır.

* Özelleştirmeler iptal edilmelidir. Başta enerji üretim ve dağıtım şirketleri olmak üzere özel sektöre peşkeş çekilen tüm işletmeler, fabrikalar kamulaştırılmalıdır.

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