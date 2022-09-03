‘Ekonomik kriz okul çağındaki çocukları da etkiliyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Sadece bir çocuk için ödenmesi gereken minimum kırtasiye tutarın 875 TL’ye çıktığını düşündüğümüzde aile de birden fazla çocuk için bu masraf katlanarak artmaktadır. Ekonomik kriz sadece mutfağı değil asgari ücret ile geçinen milyonlarca çalışanın okul çağındaki çocuklarını da etkilemeye devam ediyor" dedi.

Sözcü Ankara

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba bu yıl ders zilinin çalmasından hemen önce asgari ücretlinin çocuğu için yapması gereken minimum kırtasiye giderlerini kalem kalem derledi.

“EKONOMİK KRİZ OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARI DA ETKİLİYOR”

Bu yıl okul zilinin çalması ile bir asgari ücretlinin çocuğu için yapması gereken minimum tutar 875 TL'ye yükseldiğini söyleyen Ağbaba, “Sadece 13 kırtasiye malzemesinde geçtiğimiz yıl 504,75 TL olan minimum harcama tutarı bu yıl yaklaşık yüzde 73 zamlandı” dedi.



Ağbaba şöyle konuştu:

“Defter ve Pastel boya fiyatlarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 150'nin üzerinde arttı. Bir tek kurşun kalemin fiyatı ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 oranında artarak 6 TL'ye yükseldi. Bir asgari ücretlinin çocuğu için yapması gereken kırtasiye harcamalarının yanı sıra okul kıyafetleri ve servis ücretleri de eklenince, açlık sınırı altında ay sonunu getirmeye çalışan asgari ücretli için okul masrafı içinden çıkılamaz bir bütçe yüküne dönüşmektedir. Sadece bir çocuk için ödenmesi gereken minimum tutarın 875 TL'ye çıktığını düşündüğümüzde aile de birden fazla çocuk için bu masraf katlanarak artmaktadır. Ekonomik kriz sadece mutfağı değil asgari ücret ile geçinen milyonlarca çalışanın okul çağında ki çocuklarını da etkilemeye devam ediyor.”

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