Ekonomiyle ilgili çarpıcı anket! AKP seçmenin büyük kısmı güvenmiyor

Ekonomiyle ilgili yayınlanan son ankette iktidarı üzen sonuçlar ortaya çıktı. Geçen bir yıl içerisinde halkın, hükümetin ekonomi politikasına güveni yüzde 76 azaldı. Bu oran içerisinde AKP ve MHP'nin oranı ise dikkat çekti.

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Metropoll’ün düzenlediği ankette halka, ‘Geçen 1 yıl içinde hükümetin ekonomi politikasına güveniniz azaldı mı, arttı mı?’ diye soruldu.

YÜZDE 76’SI ‘GÜVENMİYORUM’ DEDİ

Ankete göre, geçen bir yıl içerisinde halkın yüzde 76’sının hükümetin ekonomi politikalarına güveni azaldı. Yüzde 9’unun ise güveni arttı. Yüzde 14’lük kesimin ise güveni değişmedi.

Özer Sancar, sosyal medya hesabından paylaştığı anket sonuçlarıyla ilgili “Sadece muhalefet seçmenleri değil iktidar seçmenlerinin de önemli bir kısmının iktidarın ekonomi politikalarına güveni azalmış” dedi.

AKP SEÇMENİNİN YÜZDE 36,4’Ü GÜVENMİYOR

Öte yandan Ankette bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye de soruldu. Buna göre, AKP’ye oy verenlerin yüzde 36,4’ü ‘güvenim azaldı’ dedi. Cumhur İttifakı’nın ortağı olan MHP seçmenin yarıdan fazlasının da iktidara güveni azaldı.

CHP seçmeninin yüzde 97.4’ü ve İYİ Parti seçmeninin 92,4’ü de iktidarın ekonomi politikasına güvenmiyor.