Ekrem İmamoğlu’ndan ‘Atatürk Havalimanı’ açıklaması: Kime kazancı var?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı ile ilgili konuştu. İmamoğlu, "Türkiye'nin bu durumunda 10 milyarlarca Euro'yu çöpe atmanın ne anlamı var, kime kazancı var? Böylesi adımlar atmak akılcı değildir. Eğer başka bir çıkarınız yok ise" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Florya Atatürk Kent Ormanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Murat Ongun’un başkanlık yaptığı İBB Sözcülüğü biriminin kaldırıldığını açıkladı.

İmamoğlu Atatürk Havalimanı’nın yıkılması ve yerine millet bahçesi yapılacağına ilişkin “Şu anda bizim elde ettiğimiz rakamlara göre İstanbul Havalimanı’na yapılacak ek imalat 5 milyar Euro’nun üzerinde. Atatürk Havalimanı’nın mevcut değeri ise 4 milyar Euro’nun üzerinde. Bunun anlamı aslında hepimizin cebinden 10 milyar Euro’nun gitmiş olması” diye konuştu.

İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

*Ülkemizin değerli bakanları ne diyor, “Şunu da yapamayanlar bizi eleştiriyorlar, hiçbir işi başaramamış insanlar bizim bu yaptığımız işleri engellemeye çalışıyorlar, zaten her şeye hayır dediler, yok bir otobüsü bile işletemeyenler…” diyen bakanları gerçekten şaşırarak, kraldan daha çok kral olmaya gayret eden bir dili kullanarak, insanları üzen kıran bir anlayışla bir süreç yönetiyorlar.

*Acı olan şu, İstanbul Havalimanı var artık bu bir realite. Bunu hiç kimse inkar etmiyor.

*Başlangıcında bu güne yapılan yanlışlar konuşuldu ama bugün onun zemini değil.

Bugün ne yazık ki ülkemiz dünyanın en pahalı borçlanan ülkesi.

*Bugün ne yazık ki ülkemiz dünyanın en pahalı borçlanan ülkesi. Türkiye’nin bu durumunda 10 milyonlarca Euro’yu çöpe atmanın ne anlamı var? Kime kazancı var?

*İstanbul Havalimanı’nın fütursuzca ve şuursuzca taşınmasının bu şehre birkaç bedelinden bahsetmek isterim.

*Daha düne kadar bu bölgenin havalimanı etkisi altında turizm alanı, ticari alanlar, merkezi iş alanları gibi planlanan noktalarda havalimanının yakın bölgesinde 50’nin üzerinde beş ve dört yıldızlı yapılar, oteller ne yazık ki boş ve ne yazık ki yeterince etkin kullanılamıyor.

*Yüzde 30-35 seviyelerindeki yoğunlukla hayatlarını sürdürmeye gayret ediyorlar.

*Bir anda karar veriliyor ve bir havalimanı yapılıyor. Bu havalimanına hala toplu taşımayla gidemiyoruz. Günün sonunda bu yapıldı. Biz göreve gelmeden önce bu soru soruldu, “Atatürk Havalimanı’yla ilgili ne düşünüyorsunuz?” diye.

*Şu anda bizim elde ettiğimiz rakamlara göre İstanbul Havalimanı’nın yapacağı ek imalat 5 milyar Euro’nun üzerinde.

*Atatürk Havalimanı’nın mevcut değeri ise, 4 milyar Euro’nun üzerinde. Biri diyor ki “Biz burayı kullanmayacağız ve oraya 5 milyar Euro yatırım yapacağız.

*Bunun anlamı hepimizin cebinden 10 milyar Euro’nun gitmiş olması. 1 milyar Euro’yu bile bulmakta ve borçlanırken de dünyanın en pahalı biçimiyle borçlanan ülkesi olduğunuz durumda böylesi adımlar atmak akılcı değildir. Eğer başka bir çıkarınız yok ise.

DAVA AÇIKLAMASI

*Ben hukuka güvenmek hukuka inanmak memleketin adalet sistemine her şeye rağmen doğru bir kararın alınmasına inanmak istiyorum.

MURAT ONGUN AÇIKLAMASI

*Murat Ongun benim yol arkadaşımdır. Başka görevleri vardır. Yine benim kararımla sözcülük makamını uygun görmüştüm.

*Siyasi rakiplerin de dezerformasyon çabasından dolayı sözcülük makamını kaldırdım. Ongun görevlerine devam ediyor.

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