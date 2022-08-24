Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sitem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Boğluca Yaşam Vadisi'nin açılış töreninde konuştu. İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza işbirliği için teşekkür etmeyi yürekten isterim ama bana bunu yaşatmıyorlar" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘150 Günde 150 Proje' maratonu kapsamında, Silivri Boğluca Yaşam Vadisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın da katıldığı törende konuşan İmamoğlu, doğudan batıya şehrin 39 ilçesine aynı hizmeti vermekte kararlı olduklarını vurguladı.

İmamoğlu, “Partizanlığın ve kayırmacılığın milletimize olan zararı ve onlara verdiği huzursuzluğu, onlara verdiği keyifsizliği hepimiz yaşarız, biliriz. Bunun o partisi, bu partisi de olmaz. Bunu sildiğimiz, attığımız an, inanın çok daha keyifli, çok daha güzel günlere kavuşuruz” dedi.

24 YEŞİL ALAN İSTANBULLULARLA BULUŞACAK

Yeşil alanların insana kattığı huzuru İstanbul’un her sathına yaymakla yükümlü olduklarının altını çizen İBB Başkanı, “Orada yetişen çocukların daha özgür, üretken ve yaratıcı olduklarını göreceksiniz. Doğayla buluştukları takdirde geleceğe de umutla bakan bireylere dönüşüyorlar. İstanbul’un her noktasında projelerimiz devam ediyor. Sadece bu proje açılışları döneminde tam 24 yeşil alan projemizi İstanbullularla buluşturacağız” diye konuştu.

“BU ANLAYIŞ ÜLKEMİZE YAYILMALI”

Silivri Belediyesi’nin Cumhur İttifakı içerisinde kreş için yer tahsisi yapan tek belediye olduğunu belirten İmamoğlu, iş birliği nedeniyle Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a teşekkür etti.

“Tahsis etti, biz de yaptık. Keşke her belediye bunu yapsa” diyen İmamoğlu, “Volkan Bey Silivri’de hizmet ederken başka Silivrililer var da biz hizmet ederken başka Silivriler mi var? İnsanımıza hizmet ediyoruz. İlçe belediye başkanlığı yaptım. Benim yaşadığım sıkıntıları ben Volkan Bey’e çektirmem. Bu anlayış, ülkemize yayılmalı. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu kürsüden teşekkür edebileceğimiz bir iş birliğimiz olsa keşke. Sayın Cumhurbaşkanına, bakanlara buradan teşekkür etmeyi yürekten isterim. Bana bunu yaşatmadılar, yaşatmıyorlar. Keşke yaşatsalar” dedi.

VOLKAN YILMAZ: “İBB İLE İŞ BİRLİĞİNE DEVAM EDECEĞİZ

İBB ile iş birliğiyle Boğluca Yaşam Vadisini ilçeye kazandırdıklarını kaydeden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da, “Belediye başkanları, yerel hizmet makamları siyasetin karıştırılmaması, siyasetten ari tutulması, siyasi mülahazalardan uzak tutulması gereken yerler. Sizlerin vergileriyle yapılan hizmetler. Kreş yerlerinin tahsislerinde, engelsiz yaşam alanı merkezlerinin, tuvaletlerin ve birçok projede İstanbul Büyükşehir Belediyemizle işbirliği yaptık. İş birliği yapmaya devam etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

TOPLAM 245 BİN AKTİF YEŞİL ALAN

Konuşmasında projeyle ilgili detayları paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, şu bilgileri verdi:

*Toplamda 2,5 kilometre uzunluğundaki vadinin 1,3 kilometrelik kısmını oluşturan 1 ve 2'nci etabını İstanbul Büyükşehir Belediyemiz 3 ve 4'ncü etabı Silivri Belediyesi üstlendi.

*Vadinin tüm etapları tamamlandığında dere hattı boyunca kesintisiz bir şekilde yürüyebileceği 245 bin metrekare aktif yeşil alan İstanbullulara kazandırılmış olacak.

*Silivri Boğluca Yaşam Vadisi 1'nci ve 2'nci etaplarında bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, oturma ve dinlenme alanları fonksiyonunun yanı sıra binden fazla ağaç ve 10 binden fazla çalı dikimiyle zenginleştirilmiş bölge halkının nefes alacağı bir alan haline döndürüldü.

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