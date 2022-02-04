Ekrem İmamoğlu’ndan Soylu’nun yakınındaki isme çok sert tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın sözlerine tepki gösterdi. İmamoğlu, "O liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığını yapsın. Ahlaksızlığa doğru adımlar atmasın" diye konuştu.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, restorasyonu tamamlanan Üsküdar Meydanı'ndaki 3. Ahmet Çeşmesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu’na kar fırtınası sırasında Sarıyer'de İngiliz Büyükelçisi ile yemek yediği restorana ait MOBESE görüntülerinin yayınlanmasına yönelik tepkisi ile ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın “Liyakatsizliklerini, beceriksizliklerini deyim yerindeyse ‘Cambaza bak’ diyerek 48 saat boyunca uyumadan vatandaşın yanında olmuş, çalışmış polisimize, jandarmamıza iftira atmaya kalkmasın” açıklaması soruldu.

“KİM ASKERE, POLİSE LAF ETMİŞ?”

Açıklamaya “Hangi liyakatsiz söylüyor bunu” diye tepki gösteren İmamoğlu “İşte bu tür liyakatsizlere ben diyorum ki ; bakın ben burada dua ettim, Allah’a kulluk etmek için. O liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığını yapsın. Ahlaksızlığa doğru adımlar atmasın. Bakan yardımcısı bize hakaret ediyor. Bakan yardımcılığı yaparsa liyakatli olduğunu ispat eder. Ama burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne hem laf yetiştiriyor hem de hadsiz bir biçimde askerimize, polisimize laf etmekten bahsediyor. Kim askere, polise laf etmiş? Hangimiz cambaza bak diyormuş? Kendi sözlerine dikkat etsin. Muhatabım değil, onun bakanı da muhatabım değil. Ben gerekli muhatabı olunan bütün yargı mensuplarına çağrımı yaptım” dedi.

“KİME KULLUK EDİYORLARSA ONAY ALAMADILAR”

Açıklamalardan bu konunun sorumlusunun İçişleri Bakanlığı olduğunun anlaşıldığını söyleyen İmamoğlu şunları söyledi:

* Ben valimize çağrı yaptım. Emniyet müdürüne, o masanın başında bulunan memura çağrı yapmıştım. Bakan yardımcısı muhatap olduğuna göre demek ki bu işin sorumlusu bakanlık.

* Sayın Bakan derhal bu densizle, bu hadsiz ve liyakatsiz bakan yardımcısıyla ilgili işleme başlasın. Ve bizim sorularımıza cevap versin.

* MOBESE işi basit bir iş değildir. Henüz cevap gelmedi. Çünkü henüz; diyorum ya ‘ben Allah’a kulluk ediyorum', artık kime kulluk ediyorlarsa henüz oradan herhalde bir onay almadılar ki cevap veremiyorlar.

*Ancak böyle kahramanlık peşinde koşan zavallı cevaplar vermekle meşguller. Zavallılıklarına devam etsinler.

*MOBESE işi ciddi bir iştir. MOBESE işinin kimin başına geleceği belli olmaz. Herhangi bir vatandaşın, herhangi bir kişinin, yetkilinin, görevlinin başına gelebilir. Bu önemli bir mesele. İşine baksın işini yapsın.

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