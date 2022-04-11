Ekrem İmamoğlu’ndan zam açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım zammıyla ilgili "Bizim elimizde değil. Belediyeler, zam yapmanın sebebi olamaz. Biz sonucuz. Yani bu ülkede, enflasyonun artışının sebep belediye değildir. Bu ülkede akaryakıtın artışının sebebi belediye değildir" ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; imam hatip lisesi mezunlarından üniversite öğrencilerine, işsiz gençlerden esnaf yaşıtlarına kadar farklı toplum kesimlerinden 28 gençle iftar sonrasında çay sohbeti yaptı.

Balat'taki Haliç Sosyal Tesisleri'nde dün gece saatlerinde gerçekleşen sohbet, yaklaşık 2 saat sürdü.

“YENİ NESİL ÖN YARGILARI BÜYÜK ORANDA SİLMİŞ”

İmamoğlu, gençlerin dürüstlük ve adalet kavramlarını çok önemsediklerini gözlemlediğini aktaran İmamoğlu, “Büyüklerin ön yargıları çok fazla ve bu ön yargılar, toplumu bazen ayrıştırıyor. Hatta aile içerisinde bile ayrıştırabiliyor. Ama özellikle yeni nesil, bu ön yargıları da zihinlerinde büyük oranda silmiş” diye konuştu.

İmamoğlu, “Toplumsal ön yargıdan bahsederken; insanları kategorize ediyoruz, sınıflandırıyoruz. Ya da birbirinden ayırıyoruz. Bu bazen inanç üzerinden oluyor, bazen kıyafet üzerinden oluyor, bazen yaşam biçimi üzerinden oluyor, bazen etnik köken üzerinden oluyor… Ama gençlerin büyük oranda bu tür kaygıları, bu tür ön yargıları yıktığını görüyorum ve bunu birçok ortamda da dinliyorum gençlerden” dedi.

“GENÇLERİMİZİN SORUNLARI VAR”

“Gençlerimizin sorunları var” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

*Özellikle bu eşitlik duygusundan ciddi şikayet eden gençlerimiz var. Adil olmayan uygulamalardan ciddi şikayet eden gençlerimiz var.

*‘Ne yaparsam yapayım, ne kadar çok çalışırsam çalışayım, istediğimi elde edemem' diyen gençlerimiz var. Sınav sistemine güvenmeyen gençlerimiz var.

*Ne yazık ki okulunu okumuş, liseyi bitirmiş, hatta bazen üniversiteyi de okumuş ama henüz mesleği olmayan, ne yazık ki işi de olmayan ciddi sayıda gençlerimiz var.

*Bu şehirde 15-25 yaş grubunda, 400 ila 500 bin arası ‘Ne mesleği var, ne okulu var, ne de işi var' diyebileceğimiz genç sayısına rastlıyoruz.

*O bakımdan böylesi yoğun bir sayfamız varsa, buna da özel olarak çalışmakla yükümlüyüz. Bu çalışmamızın içerisinde, İSMEK gibi mesleki eğitim kurslarımızın olduğu alanlarımız ya da İSMEK’in yanı sıra yeni kurduğumuz bölgesel istihdam ofislerimiz var.

*Burada başta gençlerimize olmak üzere hem iş bulma hususunda yardım eden hem de onlara yol gösteren, rehberlik yapan da bir sistemi kurduk.

*Ciddi sayıda ofisimiz yüz binlerce İstanbulluya orada özellikle gençlere hizmet ediyor.

GENÇLERDEN İMAMOĞLU'NA SORU YAĞMURU

İmamoğlu, değerlendirme konuşmasının ardından katılımcı gençlerden gelen soru, öneri ve katkıları dinledi.

Gençler, İmamoğlu'na; bisiklet yollarından sokak hayvanlarına, kütüphanelerden festivallere, otobüs seferlerinin artırılmasından Cumhurbaşkanlığı adaylığına kadar birçok konuda görüşlerini sordu.

“DEĞİŞİM BİR KİŞİ İLE OLMAZ”

İmamoğlu gençlerin Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

*Değişim, bir kişinin seçilmesiyle olmaz. Türkiye’de değişim, aslında bir zihinsel değişimle mümkün.

*Ve her genç arkadaşım, kendi geleceğini düşünmek zorunda. Ben, ‘Gidin siyasetçi olun, partilere üye olun' demiyorum.

*Ama sağlıklı, akılcı, ihtiyaçlara çözüm bulan, insanları birbiriyle yarıştıran değil, insanları birbiriyle karıştıran ya da birbiriyle münakaşa ettiren de değil. Benim için herkes aynı.

*O bakımdan bu şehrin, bu ülkenin sorunlarına çözüm bulan, gençlerini dinleyen, çocukları dinleyen, onların geleceklerine sağlıklı projeleri ekonomide, eğitimde, sanayide, üretimde, teknolojide, tarımda, aklınıza gelecek her hususta bir süreç tanımıyla ortaya koyan, aynı zamanda ‘Ben çalışırsam, hakkımı alırım' adalet duygusunu ön planda tutan, adamcılık, kayırmacılık, tanıdık vesaire vesaire kavramlar üzerinden değil, herkese eşit bir sistem sunan anlayışa mutlaka destek olmalısınız.

*Tabii bunları zaman içerisinde, siyaset süreci olgunlaştığında, seçim takvimi geliştiğinde daha çok konuşacağız, daha çok dertleşeceğiz.

*Biz de anlatacağız, siz de bizleri dinleyeceksiniz. Başkalarını da dinleyeceksiniz. Ama en doğru kararı verme konusunda ve aktif rol alma konusunda, en fazla gençlerin bu mücadelenin içinde olması gerektiğini düşünüyorum.

*Diğer konu kolay. En doğru kişi tercih edilir ve seçilir. Ama sizlerin aktif olması, bu büyük dönüşüme katkı sunması şart

“O İNDİRİMİ YAPMASAYDIK BUGÜN 250 LİRA OLACAKTI”

İmamoğlu, ulaşım zammı ile ilgili soru üzerine de şu yanıtı verdi:

*Göreve gelir gelmez, 80 lira olan abonmanı 40 liraya indirdik. Kimsenin aklında bu yoktu. Bugün 109 lira. Ama bizim göreve geldiğimiz günle bugün arasında, akaryakıt aslında üç katı.

*Biz o indirimi yapmasaydık, aslında 80 lira olsaydı ulaşım, bugün ulaşım abonmanı 250 lira olacaktı. Dolayısıyla ve inanın ki, Türkiye’deki en ucuz abonman kartı İstanbul’da. Peki niçin zam yaptık?

*Bizim elimizde değil. Belediyeler, zam yapmanın sebebi olamaz. Biz, sonucuz. Yani bu ülkede, enflasyonun artışının sebep belediye değildir. Bu ülkede, akaryakıtın artışının sebebi belediye değildir.

*Bu ülkede, elektrik zammının sebebi belediye değildir. Bunların hepsi, ekonomi yönetiminin sonucudur. Ekonomiyi kim yönetiyor? Bu ülkenin hükümeti yönetiyor. Biz, mecbur kalıyoruz. Memleketi zora sokan, hükümetin kendisi.

*Şimdi, ‘Gençlere yapılan bu zammı İBB karşılasın' diye İBB Meclisi'ne önerge vereceğiz diye açıklama yapanlar var orada. Onu yapacağına, git kardeşim mazot fiyatını indirim yap.

*Ya da mazottan, toplu taşımada ÖTV alma veya benzinden ÖTV alma. Ben, sadece gençlere değil, bu ülkenin her insanına bunu yansıtayım.

*Böyle kandırmaca akıllar üzerinden milletle dalga geçmenin sebebi yok. Ülkemiz ekonomik olarak zor durumda. Bunun da sebebi ne yazık ki ülkeyi yöneten hükümetin aklı.

İlginizi Çekebilir İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu'na 'personel' yanıtı