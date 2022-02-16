Elektrik desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir?

Elektrik faturalarına yapılan yüksek zamlar sonrasında vatandaşlar çareyi elektrik desteği başvurusunda arıyor. Elektrik desteği evde bakım yardımı alanların yanı sıra kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olanlara da veriliyor. Elektrik desteği 103 lira ile 206 lira arasında değişiyor.

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Geçtiğimiz yıl 137 lira olarak belirlenen elektrik fatura yardımı bu sene için 206 lira olarak ödeniyor. Elektrik fatura yardımı olarak da bilinen tüketim desteği Elektrik desteği başvurusu için vatandaşların PTT şubelerine gitmesi gerekiyor.

ELEKTRİK DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?

Evde Bakım Yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olanlara da yararlanabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elektrik desteği programının kapsamını kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan, maddi imkanı yetersiz vatandaşlarımızın elektriğe erişiminde sıkıntı yaşamalarının önüne geçecek şekilde genişletiyoruz. ” dedi.

ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri, kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor. Destek almak isteyen kronik hastalar, bu işlemi evden çıkmadan internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Evde yaşayan kişi sayısı Yardım Tutarı (TL)

1-2 kişi: 103 Lira

3 kişi: 137,33 Lira

4 kişi: 171,67 Lira

5 kişi: 206 Lira